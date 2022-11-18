Карпин заявил, что не пригласит Мостового в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы он пригласил в тренерский штаб национальной команды .

Ничего не должно случиться, потому что его там не будет. Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите.