Карпин заявил, что не пригласит Мостового в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы он пригласил в тренерский штаб национальной команды Александра Мостового.
Ничего не должно случиться, потому что его там не будет. Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите.
"Я с Мостовым на одном поле...тренировать не сяду.."
"Я с Мостовым на одном поле...тренировать не сяду.."
Журналисты снова докучают глупыми вопросами.
Журналисты снова докучают глупыми вопросами.