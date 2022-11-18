Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Карпин заявил, что не пригласит Мостового в тренерский штаб сборной России

вчера, 18:29

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы он пригласил в тренерский штаб национальной команды Александра Мостового.

Ничего не должно случиться, потому что его там не будет. Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой: «Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво»
Сегодня, 15:13
Мутко не считает критику в адрес чемпионата мира в Катаре справедливой
Сегодня, 13:43
Осинькин высказался об итогах первой части сезона для «Крыльев Советов»
Сегодня, 12:34
Воропаев: «Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла мундиаль»
Сегодня, 12:07
Глебов рассказал о реакции Карпина на ничью в игре с Таджикистаном
Сегодня, 11:38
Тарханов: «Россияне не вышли бы из группы на чемпионате мира в Катаре»
Сегодня, 11:14
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:46
А зачем вообще Мостовой нужен? И как помощник,и как какой то там эксперт? Пусть пылит в медиа лиге и не отсвечивает.У него с Карпиным непростые отношения похоже... И не только с Карпиным.
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 21:12
Ну н правда достал, футболист был ОФИГЕНСКИЙ!! А сейчас, как ущербный вякает… Георгьевич правильно сказал!
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 21:10
Потому что Джо на ..й никому не нужен!!😀
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 21:10
Ну какие вопросы, такие ответы. Вопросы подбирают журналисты, вот им видимо не интересно обсуждать игру сборной. Им подавай скандалы, сплетни сенсации, ведут себя как журналюги из желтой прессы, вырывают фразы из контекста, лишь бы побольше шума создать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:48
Отставной царь стал неуловимым Джо...Какое падение в наших футбольных прериях!!!
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 19:25
карпина сложнее понять .чем черчесова
KURUM
KURUM
вчера в 19:13
Мостовой кроме как рассуждать и то посредственно в разных тв-шоу вряд ли на что-то сгодится..
memphis
memphis ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:05
Вред - это шанс молодым (другой вопрос, что им это не надо) или успехи Ростова?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:04
Карпин прям так и заявил :
"Я с Мостовым на одном поле...тренировать не сяду.."
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:46
Карпин уже длительное время умудряется вешать лапшу всем на уши, ничего не достигнув, как тренер. Он приносит вред российскому футболу. И самое главное, он не обсуждает игру сборной. Дзюба, Спартак, закон о фанатах... Только не своя работа.
makkie
makkie
вчера в 18:42
С Мостовым и его амбициями всё давно ясно.
Журналисты снова докучают глупыми вопросами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
Валера отвечает в своём стиле!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 