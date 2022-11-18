«Вчера был праздник футбола». Терюшков — о матче сборной России

Бывший член наблюдательного совета «Химок» прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Наша сборная выступала под флагом России — одна из основных эмоций, которая может быть. Игра? Какая есть, такая есть, ничего страшного. Рад, что сборная России имеет практику и играет с теми командами, которые действительно хотят соревноваться с нашей сборной.

Видели, какое отношение было у зрителей на трибунах, какая была поддержка нашей сборной, причем не только от наших болельщиков. Вчера был действительно праздник футбола. Как говорил ранее, необходимо создавать все условия для того, чтобы формировать новое, где нет русофобии и нет места дискриминации по национальному принципу.