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«Вчера был праздник футбола». Терюшков — о матче сборной России

вчера, 17:52
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Наша сборная выступала под флагом России — одна из основных эмоций, которая может быть. Игра? Какая есть, такая есть, ничего страшного. Рад, что сборная России имеет практику и играет с теми командами, которые действительно хотят соревноваться с нашей сборной.

Видели, какое отношение было у зрителей на трибунах, какая была поддержка нашей сборной, причем не только от наших болельщиков. Вчера был действительно праздник футбола. Как говорил ранее, необходимо создавать все условия для того, чтобы формировать новое, где нет русофобии и нет места дискриминации по национальному принципу.

Пробовать себя в Азиатской лиге? Азиатская она или УЕФА, все равно все находится в юрисдикции ФИФА. Поэтому нам не дадут там выступать. ФИФА свою русофобскую позицию заявила.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:46
Вчера был праздник у ребят-
у Ромки Терюшкова,
и щёки девушек горят
и жаждут встречи снова;

пришли девчонки,стоят в сторонке,
мечтают в Госдуму попасть,
ну а раньше хотели девчонки
сплошняком космонавт(к)ами стать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:26
Судя по тому, как сборная играла вчера, праздник у них был позавчера.
112910415
112910415
вчера в 19:22
главное, Терюшкову понравилось ! )
доктоР7
доктоР7
вчера в 19:10
"Азиатская она или УЕФА, все равно все находится в юрисдикции ФИФА. Поэтому нам не дадут там выступать." Всё, что он сказал кроме этого - ерунда.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:24
А особенно яркий праздник устроила сборная России на поле!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
Какой праздник футбола? Где он увидел праздник? Ах да он так поздно отписался - наверное отходил от "праздника"!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:53
Это в Таджикистане случился праздник футбола, а у нас печалька.
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