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Ушатов высказался о целях «Сочи» в Премьер-Лиге

вчера, 16:40

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов высказался о целях команды в текущем сезоне РПЛ.

Хотелось бы быть в тройке, но реалистичнее говорить про топ-5.

Посмотрим, как получится на самом деле, не буду ничего загадывать. Нужно работать. Плотность в таблице довольно большая. Главное — перестать терять необязательные очки, как было в первых матчах: проигрывали по 0:3, хотя условно в первом тайме транжирили моменты и могли повернуть ход матча совсем иначе. По игре попадание в пятерку — точно реально. Я верю в это.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:11
Топ-16 - вполне реальная цель.
lotsman
lotsman
вчера в 16:45
Правильно, не надо загадывать. Надо ставить впереди цель - высшая ступень, и двигаться к ней. А там, как получится.
monah-10
monah-10
вчера в 16:45
Реалистично это середина. Где-то 10-ми будите.
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