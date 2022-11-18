Ушатов высказался о целях «Сочи» в Премьер-Лиге

Полузащитник «Сочи» высказался о целях команды в текущем сезоне РПЛ .

Хотелось бы быть в тройке, но реалистичнее говорить про топ-5.

Посмотрим, как получится на самом деле, не буду ничего загадывать. Нужно работать. Плотность в таблице довольно большая. Главное — перестать терять необязательные очки, как было в первых матчах: проигрывали по 0:3, хотя условно в первом тайме транжирили моменты и могли повернуть ход матча совсем иначе. По игре попадание в пятерку — точно реально. Я верю в это.