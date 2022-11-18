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Минспорт предложил провести чемпионат среди клубов новых регионов РФ

вчера, 18:03

Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков рассказал, что Министерство спорта РФ предложило организовать объединенный чемпионат среди команд новых регионов России и Крыма.

Мы над этим думали, работаем, Минспорт предложил вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых республик, то есть это Запорожская область, Херсонская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, а также еще Крым и Севастополь. Надеемся, что в таком режиме и другие виды спорта будут подтягиваться и выходить на российский уровень.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:52
Давно пора всех включить в тот уровень,что позволит им интегрироваться и расти,а не юлить своим мыльным задом.Самое время,из разряда "Хуже уже не будет".Вон и алкогольное пиво на ЧМ-22 запретили официально.Это практически смерть ФИФЫ-УЕФЫ и шанс для рождения чего-то более здорового.
vr6q9jhpcg2d
vr6q9jhpcg2d
вчера в 18:54
Нужно сразу интегрировать их, а не принимать трусливые решения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:20
Это почему же? Привезти все команды в Сочи и поиграть в футбол в хороших условиях
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:10
Как бы по мягче сказать; мне кажется это будет несколько затруднительно!
3rc9ejt5f38t
3rc9ejt5f38t
вчера в 18:05
Это хорошее дело футбол должен крепить людей
Гость
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