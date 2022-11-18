Минспорт предложил провести чемпионат среди клубов новых регионов РФ

Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков рассказал, что Министерство спорта РФ предложило организовать объединенный чемпионат среди команд новых регионов России и Крыма.

Мы над этим думали, работаем, Минспорт предложил вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых республик, то есть это Запорожская область, Херсонская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, а также еще Крым и Севастополь. Надеемся, что в таком режиме и другие виды спорта будут подтягиваться и выходить на российский уровень.