Игнатьев: «Переход в Азиатскую конфедерацию? Нет, это шаг назад».

Экс-тренер сборной России высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию.

Переход в Азиатскую конфедерацию? Нет, это шаг назад. Если произойдет ситуация, которая будет выглядеть как сегодня, шлюзы будут закрыты на долгие годы, тогда будет смысл подумать над этой идеей. Сейчас надо ждать. Может, положение изменится в лучшую сторону, и нам дадут возможность сыграть. Здесь мы не должны терять темпа, и нужно быть готовым к тому, что нам разрешат играть.