Игнатьев: «Переход в Азиатскую конфедерацию? Нет, это шаг назад».

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию.
Переход в Азиатскую конфедерацию? Нет, это шаг назад. Если произойдет ситуация, которая будет выглядеть как сегодня, шлюзы будут закрыты на долгие годы, тогда будет смысл подумать над этой идеей. Сейчас надо ждать. Может, положение изменится в лучшую сторону, и нам дадут возможность сыграть. Здесь мы не должны терять темпа, и нужно быть готовым к тому, что нам разрешат играть.
Игнатьев вроде взрослый человек, а в сказки верит . Чего ждать с моря погоды.
Как говорит сам Борис, шлюзы будут закрыты на долгие годы. Так почему-то он говорит в будущем, а реалии таковы что мы уже остранены от всех соревнований и никаких нежданчиков от ФИФА и УЕФА ждать не приходится. Тут паралимпийскую сборную отстранили от всех соревнований. Так что же тогда можно хорошего ждать от футбольных чиновников. Тем более все всё прекрасно знают, что команды даются с американского госдепа, а оттуда в сторону России и Белоруссии ничего хорошего ждать не приходится.
Так что если есть возможность играть в Азиатской конференции, так лучше там играть чем ждать пока мировой порядок не изменится. Этим ожиданием только потеряем целые поколения молодёжи и внутренний чемпионат станет только деградировать.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Игнатьев вроде взрослый человек, а в сказки верит . Чего ждать с моря погоды.
Как говорит сам Борис, шлюзы будут закрыты на долгие годы. Так почему-то он говорит в будущем, а реалии таковы что мы уже остранены от всех соревнований и никаких нежданчиков от ФИФА и УЕФА ждать не приходится. Тут паралимпийскую сборную отстранили от всех соревнований. Так что же тогда можно хорошего ждать от футбольных чиновников. Тем более все всё прекрасно знают, что команды даются с американского госдепа, а оттуда в сторону России и Белоруссии ничего хорошего ждать не приходится.
Так что если есть возможность играть в Азиатской конференции, так лучше там играть чем ждать пока мировой порядок не изменится. Этим ожиданием только потеряем целые поколения молодёжи и внутренний чемпионат станет только деградировать.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Но бан на участие в официальных международных турнирах выставлен России
от ФИФА, поэтому какая разница, в какой ассоциации нам всё равно не играть?)
А может получиться и ещё веселее- допустим, бан с нас ФИФА в какой-то момент снимет. А мы в Азии..
И что, обратно будем проситься?)
Тогда легко предположить, что в ФИФА и УЕФА могут ответить примерно так:
Ребяты, мы закюмся тут с вами бумажки носить с этажа на этаж.
Так что нафиг-нафиг, умерла так умерла, играйте теперь с таиландами, как
вы и хотели..))
Но бан на участие в официальных международных турнирах выставлен России
от ФИФА, поэтому какая разница, в какой ассоциации нам всё равно не играть?)
А может получиться и ещё веселее- допустим, бан с нас ФИФА в какой-то момент снимет. А мы в Азии..
И что, обратно будем проситься?)
Тогда легко предположить, что в ФИФА и УЕФА могут ответить примерно так:
Ребяты, мы закюмся тут с вами бумажки носить с этажа на этаж.
Так что нафиг-нафиг, умерла так умерла, играйте теперь с таиландами, как
вы и хотели..))