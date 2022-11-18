Непомнящий: «Сборной Таджикистана удалось сыграть в своём ритме»

Бывший тренер «Томи» проанализировал итоги товарищеской игры между национальными командами Таджикистана и России (0:0).

Действительно, вчера игра с Таджикистаном не получилась выдающейся. На это повлияло много факторов. Основной фактор — поле, на котором играли, абсолютно непривычно для наших футболистов. Можно получить травму, да и играть на больших скоростях проблематично.

Второй фактор: сборной Таджикистана удалось сыграть в своём ритме. Здесь за них сыграло поле и грамотная защита. Нашим футболистам было проблематично что-то придумать в нападении. И третий фактор: возможно, у ребят присутствовало желание немного поберечь себя, чтобы не получить травму.