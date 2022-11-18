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Непомнящий: «Сборной Таджикистана удалось сыграть в своём ритме»

вчера, 15:57
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий проанализировал итоги товарищеской игры между национальными командами Таджикистана и России (0:0).

Действительно, вчера игра с Таджикистаном не получилась выдающейся. На это повлияло много факторов. Основной фактор — поле, на котором играли, абсолютно непривычно для наших футболистов. Можно получить травму, да и играть на больших скоростях проблематично.

Второй фактор: сборной Таджикистана удалось сыграть в своём ритме. Здесь за них сыграло поле и грамотная защита. Нашим футболистам было проблематично что-то придумать в нападении. И третий фактор: возможно, у ребят присутствовало желание немного поберечь себя, чтобы не получить травму.

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протон
протон
вчера в 19:54
Тут и обьяснять не надо. Потому что голов не забили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Так себе игра получилась...
drug01
drug01
вчера в 16:01
Но все же боевой игры у нас не получилось это минус
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