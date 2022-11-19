Полузащитник «Реала» Тони Кроос не хочет переходить в «Манчестер Сити». Об этом он уже сообщил представителям английского клуба.
Текущее соглашение немца со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года.
Кроос в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Реал». Чаще всего он выходил с первых минут.
А так, КДБ свой у них, который играет на уровне, МС лучше продлить контракт с Гюндоганом, который уже давно в Англии, мало ли придёт Кроос и с ним случится тоже самое, что и с Швайнштайгером в МЮ, когда не смог заиграть в Англии
А так, КДБ свой у них, который играет на уровне, МС лучше продлить контракт с Гюндоганом, который уже давно в Англии, мало ли придёт Кроос и с ним случится тоже самое, что и с Швайнштайгером в МЮ, когда не смог заиграть в Англии