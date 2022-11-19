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Кроос не хочет переходить в «Манчестер Сити»

вчера, 09:29

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не хочет переходить в «Манчестер Сити». Об этом он уже сообщил представителям английского клуба.

Текущее соглашение немца со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года.

Кроос в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Реал». Чаще всего он выходил с первых минут.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:46, ред.
Через полтора месяца Кроосу уже 33, а Кевину только летом будет 32 года, полтора года разница если быть так скажем буквоедом) но это просто цифры, можно и в 35 играть лучше 30 летних.
А так, КДБ свой у них, который играет на уровне, МС лучше продлить контракт с Гюндоганом, который уже давно в Англии, мало ли придёт Кроос и с ним случится тоже самое, что и с Швайнштайгером в МЮ, когда не смог заиграть в Англии
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:36
Всего на год старше Де Брюйне
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:25
Его 33х летнего прям таки ждут в МС..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:11
На кой он вообще нужен? Манчестер Сити не тот клуб, чтобы доигрывать.
yx23t88v7bhx
yx23t88v7bhx
вчера в 11:09
Пусть Тони лучше дальше за Реал играет
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 10:36
Кроос 5 ЛЧ, мс за сто лет -НУЛЬ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:33
Тони опытный футболист, наверняка он с немецкой основательностью просчитывает все варианты для себя и выбирает самый выгодный с его точки зрения.
ABir
ABir
вчера в 10:04
Имеет полное право не хотеть переходить в МС из Королевского клуба, менять солнечный Мадрид на туманы и болота
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:53
Личное . Хочет или не хочет.
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