Кроос не хочет переходить в «Манчестер Сити»

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вчера, 09:29

Полузащитник «Реала» не хочет переходить в «Манчестер Сити». Об этом он уже сообщил представителям английского клуба.

Текущее соглашение немца со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года.

Кроос в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Реал». Чаще всего он выходил с первых минут.