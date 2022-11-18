«Ювентус» и «Ливерпуль» хотят подписать полузащитника «Челси» Маунта

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вчера, 22:52

Полузащитник может покинуть «Челси».

Контракт футболиста с «синими» истекает летом 2024 года, однако стороны до сих пор не договорились о новой сделке. Игрок не будет вести переговоры о новом соглашении до завершения чемпионата мира. «Челси» хочет сохранить Маунта, предложив ему контракт на улучшенных условиях. Однако первоначальное предложение лондонского клуба оказалось ниже ожиданий полузащитника, поэтому он отклонил его. Среди команд, которые заинтересованы в подписании Маунта, фигурируют «Ливерпуль» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Маунт провёл 21 матч за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 6 результативных передач.