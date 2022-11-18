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«Ювентус» и «Ливерпуль» хотят подписать полузащитника «Челси» Маунта

вчера, 22:52

Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Челси».

Контракт футболиста с «синими» истекает летом 2024 года, однако стороны до сих пор не договорились о новой сделке. Игрок не будет вести переговоры о новом соглашении до завершения чемпионата мира. «Челси» хочет сохранить Маунта, предложив ему контракт на улучшенных условиях. Однако первоначальное предложение лондонского клуба оказалось ниже ожиданий полузащитника, поэтому он отклонил его. Среди команд, которые заинтересованы в подписании Маунта, фигурируют «Ливерпуль» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Маунт провёл 21 матч за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 6 результативных передач.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:24
...мало ли кто и за кем следит. Вон за Джеймсом до продления следил Реал. И что из этого? Имеют право...:)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:33
Хотелки одной мало. Маунт продлит контракт после ЧМ
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 07:26
Англичанин в Юве это нонсенс.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:21
Ему надо оставаться в Англии... Он неплох...
протон
протон
сегодня в 00:13
я бы хотел видеть маунта в Ливерпуле, мне кажется там он бы вышел на новый уровень
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:40
Молодой.перспективный,надо брать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
Тоже так думал..., до недавнего времени. Аннет, не нулевой. У ТТ он был очень эффективен в созидательном смысле и, когда надо, по части разрушения атак соперника. В условиях многозадачности он очень хорош и интересен в поле (имхо)

И потом ... Ливер в кого попало не целится..., и коли начал подбивать к футболисту клинья, то явно по указке Клоппа, что само по себе уже знак качества игрока.

P.S. Вообще Челси , как клуб, начал своё падение, поэтому "стервятники" начнут рвать жертву, вначале хватая самые лакомые куски. На очереди, думаю, Р. Джеймс и Хаким Зиеш...
John 5mith
John 5mith ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 23:28
А про Салаха Челси даже не думал пока не стало поздно.
Причем главным думальщиком (точнее недумальщиком) и с Кевином, и с Мохамедом был один и тот же персонаж по имени Жозе.
INGMAN
INGMAN
вчера в 23:24
Руки прочь с Маунта!!!
SSC Napoli
SSC Napoli ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:02
Про Де Брюйне Челси тоже так когда-то думал!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:57
Нулевой, не раз говорил
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