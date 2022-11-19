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Месси может перейти в «Манчестер Сити» или «Барселону»

вчера, 08:38

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клубную прописку.

Аргентинец может подписать с ПСЖ свой последний контракт в карьере игрока, либо вернуться в «Барселону». Но есть еще и вариант с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» хотят, чтобы аргентинец дополнил состав команды под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы. На данный момент Месси думает только о чемпионате мира. В случае победы на мундиале Месси может вернуться в «Барсу», поражение на мировом первенстве может заставить аргентинца искать новый вызов, и это может послужить причиной для перехода в клуб из Англии.

Ранее Месси высказался о завершении карьеры.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
У МС был шанс купить Месси, они не захотели и сейчас это явный фейк. Холанд в обороне 0, Месси в обороне 0, заставлять де Брюйне пахать за пассажиров эта шикарная тактика сборной Бельгии и как мы видим эта тактика принесла гору трофеев.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:25
Месси должен перейти в М Сити,так как в Барсе ждут очередные огорчения,разгромы а Крмп Ноу все равно обязаны проводы устроит у себя,когда Месси завершить карьеру
Gelious
Gelious ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:20
Гениально, конечно. Только при этом еще Роналду это забил за МЮ(!) в АПЛ(!). Маленький нюанс, о котором вы случайно умолчали
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Забавно, когда «фанат» Барселоны говорит о вкинутых миллиардах...😁
И да, к слову, старая пластинка, изучай, Челси с 2012 года живет исключительно за свои средства, которые зарабатывают, не нарушая ФФП 😉 контрактов все больше, спонсоров аналогично. АПЛ делает своё дело
3ton
3ton
вчера в 14:45
Европейскую карьеру Месси должен закончить в Барселоне и уйти при полном «Камп ноу» .
Легенда клуба заслужила такой уход
3ton
3ton ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:43
Как и Челси . Сами ничего добиться не могут , но за счет чужих денег , хоть что-то добились. Хорошо , когда есть владелец и может вкинуть млрд , когда сами не умеют зарабатывать.
Expert soccer
Expert soccer ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:11
Ибрагимович у лягушатников по полтосу закатывал вместе с их лягушатьими кубками и что...?Тогда над ним смеялись ведь он у лягушатников рекорды бьет.Сейчас что то поменялось в лиге у французиков?Сколько Месси за полтора сезона забил за сборную мира у лягушей ...13..?а почему не 70?Почему он ленится...?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 13:36
У Роналду в прошлом сезоне Г+П = 18 + 3
У Месси в прошлом сезоне Г+П = 6 + 14
Равенство по созданным голам, и это при полностью провальном сезоне от Месси.

Теперь смотрим этот сезон:
Роналду Г+П = 1 + 0
Месси Г+П = 7 + 10

Цифры говорят обо всём
alexamit
alexamit
вчера в 13:27
Будет МУ...,если перейдёт в МС
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:50
фк БАРСЕЛОНА - будет рада принять его в свои ряды обратно...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:30
Думаю продлит контракт с ПСЖ, а если перейдёт к Гвардиоле, то и там сможет принести пользу, Хосеп знает как использовать сильные стороны великого гения!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 11:59
Месся уже обгадил псж в прошлом сезоне.Его промах с пенки выкинул псж из лч.Без него финал и полуфинал подряд, с ним 1/8…))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:30
В Англию он не сунется ведь 😁
Ему нужны комфортные чемпионаты и игра в самой сильной команде, и клуб набитый деньгами. Ложка 🥄 с каждым годом всё больше становится
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:28
    Gelious
    Gelious ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 11:04
    О да. Гениально, конечно. Роналду сколько там мячей только что в прошешем сзеоне забил? Месси пока только запорол весь сезон ПСЖ. А сейчас пока лишь забивает за такой сильный клуб в слабейшем чемпионате. Да и то не пачками. Куда ж без него!!!
    memphis
    memphis
    вчера в 10:49
    А зачем он Сити?
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 10:37
    У одних денег не хватит, а у Пепа волосы выпали с причинных мест, как прочитал эту новость, короче не нужен он там
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 10:32
    Позорник с 13 голами в лиге фермеров никому не нужен)))
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 10:16
    Да, Месси всегда любил забивать английским топам в ЛЧ... А Геша любил только забивать... На всех... Именно поэтому Месси нужен всем.. А второй - никому... Это логично и справедливо... И ЧМ это не изменит..
    112910415
    112910415
    вчера в 09:50
    нужен успех в Катаре !
    о будущем думать после !
    Swift2005
    Swift2005
    вчера в 09:38, ред.
    Месси только за первый сезон минимум двадцатку голов наколотит в колхозной английской лиге. Хотя во Франции забил за два сезона 20 голов, но это потому что во Франции очень сложно забивать и помногу там никто не забивает. Месси в чемпионате Англии будет как рыба в воде.и будет забивать не меньше чем Холланд.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 09:36
    Как по-разному заканчивают карьеры Роналду и Месси. Аргентинец вносит существенный вклад в игру и результаты ПСЖ, без него атуку парижан трудно представить на данный момент. С ним расцвёл и Неймар, проводящий, наверное, лучшее время во Франции в нынешнем сезоне. И на другой стороне Криштиану, которому нет места уже в составе даже кризисного Юнайтед. При этом ещё скандальные интервью, недовольство всем и каждым и самомнение как о величайшем игроке современного футбола, которой он, к сожалению, уже не тянет. Жаль, что таким образом португалец завершает карьеру, теряя с каждым днём всё больше и больше некогда сторонников из-за своего эго.
    Ну а Месси хочется пожелать удачи на ЧМ. Если сможет его выиграть, то на воодушевлении от победы, я уверен, подарит ещё сезон-два на своём космическом уровне всем любителям футбола. И не важно где это будет, в ПСЖ, Барселоне, или Сити.
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 09:31
    Развалил Барселону развалил Псж теперь очередь за Сити
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 09:10
    Лучше в Барселону
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 09:07
    Обанкротил барсу,опустил ее до ЛЕ, 7 лет позорился в ЛЧ(2-8), теперь псж разрушает. Без гнома финал и полуфинал ЛЧ, с ним вылет в 1/8.

    Гвардиола сбежал от капризов пешехода, и уж точно он его не возьмет. А зачем ему обуза??? 6 и 7 голов за 2 сезона там и Эдерсон забьет))))
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    вчера в 09:05, ред.
    Сити он точно не перейдет. В Барсу возможно, вот только зачем опять возращпться к старому? Как бы он хорош не был в атаке, но нынешний футбол это работа без мяча и прессинг
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 08:53
    Пока гному платят в ПСЖ ,его колом не выгонишь,пример-Барселона ,перестали платить сбежал!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 08:51
    Месси предлагают контракты. МС, Барселона, ПСЖ на выбор. Балласту отказывают в контракте. Бавария, Реал, Атлетико и так далее
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 08:49
    В Испании играли вместе, где Месси регулярно унижал балласта. В Англии может повторить. МС регулярно унижает МЮ, теперь с Месси это будут делать. Хотя нет. Балласта уже не будет в Англии, МЮ разорвет контракт
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 08:48
    Если есть возможность, хотя бы сезон нужно поиграть в АПЛ, в самой конкурентной лиге мира.
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