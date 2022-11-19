Месси может перейти в «Манчестер Сити» или «Барселону»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клубную прописку.
Аргентинец может подписать с ПСЖ свой последний контракт в карьере игрока, либо вернуться в «Барселону». Но есть еще и вариант с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» хотят, чтобы аргентинец дополнил состав команды под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы. На данный момент Месси думает только о чемпионате мира. В случае победы на мундиале Месси может вернуться в «Барсу», поражение на мировом первенстве может заставить аргентинца искать новый вызов, и это может послужить причиной для перехода в клуб из Англии.
Ранее Месси высказался о завершении карьеры.
Ну а Месси хочется пожелать удачи на ЧМ. Если сможет его выиграть, то на воодушевлении от победы, я уверен, подарит ещё сезон-два на своём космическом уровне всем любителям футбола. И не важно где это будет, в ПСЖ, Барселоне, или Сити.
Ну а Месси хочется пожелать удачи на ЧМ. Если сможет его выиграть, то на воодушевлении от победы, я уверен, подарит ещё сезон-два на своём космическом уровне всем любителям футбола. И не важно где это будет, в ПСЖ, Барселоне, или Сити.