Невилл: «Тошнит от таких лидеров, как Джонсон, Трамп, Инфантино, Блаттер»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» раскритиковал речь главы ФИФА .

Это ужасное лицо для футбола. Некоторые вещи, которые он сказал, были неуместны и не должны были быть сказаны им.

Инфантино должен объединять людей, выступая представителем от всего футбольного мира. Президент ФИФА не должен подчиняться одной или двум нациям, что он, кажется, делал. Ему нужно быть выше этого.

Некоторые его высказывания были абсолютно скандальными. Подобный человек не должен использовать такой язык. Он не должен использовать эти фразы.

Меня тошнит от этих лидеров, таких как Борис Джонсон, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, Зепп Блаттер. От тех, кто не объединяет, а разобщает.