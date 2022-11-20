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Петржела: «Сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира»

вчера, 11:50

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, до какой стадии дошла бы сборная России, если бы участвовала на чемпионате мира.

Я не видел игру сборной России больше двух лет, поэтому мне трудно судить, как далеко она могла бы пройти на чемпионате мира. Но, примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше все зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть. Так что гадать здесь тяжело.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:26
Сегодняшняя игра не подтвердила сказанное Властемилом Петржелой
neukomm
neukomm
вчера в 20:06
«Сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира»
«Я не видел игру сборной России больше двух лет»
А мы тем временем играет по нулям с таджиками и узбеками.
Хочется воскликнуть, что ты такое, петержела??? Ты адекватный?
youtomee
youtomee
вчера в 17:41
ну это при условии, если бы в группе не было Узбекистана
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:41
Неисправимый льстец этот Петержела.
AlVi77
AlVi77
вчера в 17:32
Это из какой группы вышла бы сборная? Казахстан U18, Бельгия U14 и Уэльс U 16?
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 16:54
Посмотри последние две игры и поймёшь как сильно ты заблуждается...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:56
Петржела:
"....можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф)

Возьму на себя смелость предположить, что во времена рулёжки в "Зените", чеху настолько понравилось непосильным трудом стричь купюры, что даже по истечении относительно длительного времени, он никак не может забыть сказку с берегов Северной Пальмиры и при каждом удобном и не... случае глаголит на просторах спортивных ресурсов, причем чешет не по детски - у нас на соккере ребята даже с большого бодуна такое не пишут...
Пусть ответит на один вопрос: "Почему нет на чемпе 2022 итальянцев и предполагал ли он такой исход?"
Гадать бы ему на чешуе змея укусившего Вещего Олега!
xajaks
xajaks
вчера в 14:38
Властимил похоже в последнее аремя постоянно пьян
Пирамида
Пирамида
вчера в 14:28
Представим, что Россия играет с Узбекистаном в 1/8 финале. Я сейчас на стадионе. Посмотрим что будет...
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 14:16
А что, кто-то в этом спиче Петржелы нашел слово "футбол"?
Чемпионаты мира - они чего только не бывают )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:14
Как только г-н Петржела стал много уделять времени российскому футболу, что явствует из его комментариев за последние два - три года, дела клубов и сборной резко пошли под откос. Даже не пошли, а полетели со скоростью света. Скатились до такой степени, что сб. России теперь выступает на "разогреве" перед играми лучших сборных Мира, играя с соперниками из Средней Азии. Именно так выступают никому не известные музыканты перед концертом известных исполнителей.
Вывод очевиден.
LOpp
LOpp
вчера в 14:02
Опять Анжела с утра уже накатил
pomor45
pomor45
вчера в 13:51
Мели Емеля - твоя неделя.
vova505
vova505
вчера в 13:46
"Я не видел игру сборной России больше двух лет ..."

Ну о чем тогда вообще говорить? )))

Жжёт как всегда Властимил

Россия в футболе всегда была "так себе", а сейчас и подавно
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 13:28
Не видел, но знает.
Они туда всё равно не попали бы , не прошли бы квалификацию.
ballak144
ballak144
вчера в 13:16
и это еще здесь обсуждают!!!! куда катится мир(((
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:15, ред.
Петржела не смотрел игры нашей сборной пару лет а говорит о каком-то успехе в Катаре, хотя достаточно было посмотреть пару последних игр и мыслей о плей-офф не возникло близко! Хотя чех возможно преследует какие-либо свои интересы, либо бездумно "лапочет" чтобы произвести хорошее впечатление.

Надеюсь, что " черная" полоса для нашей сборной когда-нибудь закончится!
ballak144
ballak144
вчера в 13:15
откуда он берется??? что за неадекват???
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 13:12
«Я не видел игру сборной России, но можно сказать, что сборная вышла бы в плей-офф» 🤷🏼‍♂️ «Адекватно»
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 13:08
Золотой состав России был в матче с Голландией (3–1). Дальше сборная дер..о… Нет ни одного игрока уровня Аршавина,Сычева,Кержакова,Лоськова и т.д.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:59
Перешёл от игромании к пьянству или наркомании?
kfvxfr9n4k6w
kfvxfr9n4k6w
вчера в 12:52
Особенно это было понятно после игры с таджиками."Классно"играли!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:49
Пророков и у нас хватает...если бы да кабы....
Amiralla
Amiralla
вчера в 12:43
Как долго мы будем фантазировать с 'если бы' ?
j2qr328xrm6x
j2qr328xrm6x
вчера в 12:42
ну из группы F, где оказались хорваты, были бы какие-то шансы действительно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:26
Или только у меня такое мнение, что такое говорят одни подхалимы, которые рассчитывают сюда вернуться и косить бабки
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:17
С трудом верится, но если бы так, то это было бы большое достижение для нынешней сборной.
salleeh
salleeh
вчера в 12:15
Петр, а почему у тебя рубашка с длинными рукавами и они завязаны за спиной?)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:06
Чех сильно топит за нас и особенно за газпром, не к добру это.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:02, ред.
Это точно. А Петржеле, по факту выхода наших из группы, в качестве исключения, поднесли бы пиво на трибуне.
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