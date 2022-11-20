Петржела: «Сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, до какой стадии дошла бы сборная России, если бы участвовала на чемпионате мира.
Я не видел игру сборной России больше двух лет, поэтому мне трудно судить, как далеко она могла бы пройти на чемпионате мира. Но, примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше все зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть. Так что гадать здесь тяжело.
"....можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф)
Возьму на себя смелость предположить, что во времена рулёжки в "Зените", чеху настолько понравилось непосильным трудом стричь купюры, что даже по истечении относительно длительного времени, он никак не может забыть сказку с берегов Северной Пальмиры и при каждом удобном и не... случае глаголит на просторах спортивных ресурсов, причем чешет не по детски - у нас на соккере ребята даже с большого бодуна такое не пишут...
Пусть ответит на один вопрос: "Почему нет на чемпе 2022 итальянцев и предполагал ли он такой исход?"
Гадать бы ему на чешуе змея укусившего Вещего Олега!
"....можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф)
Возьму на себя смелость предположить, что во времена рулёжки в "Зените", чеху настолько понравилось непосильным трудом стричь купюры, что даже по истечении относительно длительного времени, он никак не может забыть сказку с берегов Северной Пальмиры и при каждом удобном и не... случае глаголит на просторах спортивных ресурсов, причем чешет не по детски - у нас на соккере ребята даже с большого бодуна такое не пишут...
Пусть ответит на один вопрос: "Почему нет на чемпе 2022 итальянцев и предполагал ли он такой исход?"
Гадать бы ему на чешуе змея укусившего Вещего Олега!