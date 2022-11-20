Петржела: «Сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира»

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением о том, до какой стадии дошла бы сборная России, если бы участвовала на чемпионате мира.

Я не видел игру сборной России больше двух лет, поэтому мне трудно судить, как далеко она могла бы пройти на чемпионате мира. Но, примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше все зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть. Так что гадать здесь тяжело.