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Уилкшир: «Россия не претендовала бы на победу на чемпионате мира»

вчера, 14:51

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о том, как бы выступила сборная России на чемпионате мира, если бы принимала участие в турнире.

Естественно, болеть я буду за Австралию, это моя команда. Что же касается шансов на победу на чемпионате мира, тут очень сложно что-то предсказывать. Сейчас в отличной форме находится Аргентина, Бразилия всегда входит в число основных претендентов, у них фантастический состав. Не стоит забывать и про Германию с Францией.

Если бы в Катаре играла сборная России, честно говоря, не думаю, что команда претендовала бы на победу на чемпионате мира. Команде Валерия Карпина пришлось бы там очень сложно, но, с другой стороны, футбол хорош тем, что ты никогда не знаешь, что произойдет на самом деле.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
вчера в 17:05
Мерси за комплимент!))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
Не факт что она туда бы вообще попала
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:04
Да это и без того понятно. У наших «футболистов» пожизненный лозунг, «главное участие, а не победа».
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