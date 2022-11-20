Уилкшир: «Россия не претендовала бы на победу на чемпионате мира»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о том, как бы выступила сборная России на чемпионате мира, если бы принимала участие в турнире.

Естественно, болеть я буду за Австралию, это моя команда. Что же касается шансов на победу на чемпионате мира, тут очень сложно что-то предсказывать. Сейчас в отличной форме находится Аргентина, Бразилия всегда входит в число основных претендентов, у них фантастический состав. Не стоит забывать и про Германию с Францией.

Если бы в Катаре играла сборная России, честно говоря, не думаю, что команда претендовала бы на победу на чемпионате мира. Команде Валерия Карпина пришлось бы там очень сложно, но, с другой стороны, футбол хорош тем, что ты никогда не знаешь, что произойдет на самом деле.