Тренер Катара: «Мы пытались бороться, но у соперника было своё оружие»

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас прокомментировал поражение своей команды в матче открытия ЧМ-2022 от Эквадора (0:2).
Мы определённым образом пытались навязать борьбу в игре, но у нашего соперника были свои идеи. Дело не в том, что мы не хотели атаковать, просто у нашего противника было своё оружие.
Если хотим быть конкурентоспособными, нам нужно будет правильно защищаться и быть очень хорошо организованными. Нам нужно действовать более эффективно при владении мячом.
Постараемся помочь нашим игрокам и посмотрим, сможем ли прогрессировать во всех этих аспектах.
вам судьбою дадена,
много в вас дурацкой силы,
ну а проку-нихрена.
вам судьбою дадена,
много в вас дурацкой силы,
ну а проку-нихрена.
Катар совсем колхоз. Ниже уровня ПФЛ, а Эквадор все же 4 место Южноамериканского отбора, это круто. Вполне поборются с Сенегалом без Мане за выход из группы
Катар совсем колхоз. Ниже уровня ПФЛ, а Эквадор все же 4 место Южноамериканского отбора, это круто. Вполне поборются с Сенегалом без Мане за выход из группы