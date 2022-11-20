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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Тренер Катара: «Мы пытались бороться, но у соперника было своё оружие»

вчера, 23:50
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас прокомментировал поражение своей команды в матче открытия ЧМ-2022 от Эквадора (0:2).

Мы определённым образом пытались навязать борьбу в игре, но у нашего соперника были свои идеи. Дело не в том, что мы не хотели атаковать, просто у нашего противника было своё оружие.

Если хотим быть конкурентоспособными, нам нужно будет правильно защищаться и быть очень хорошо организованными. Нам нужно действовать более эффективно при владении мячом.

Постараемся помочь нашим игрокам и посмотрим, сможем ли прогрессировать во всех этих аспектах.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:50
Роль хозяина-терпилы
вам судьбою дадена,
много в вас дурацкой силы,
ну а проку-нихрена.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:13
Похоже Катар реально очень слаб.
протон
протон
сегодня в 04:59
Катар откровенно разочаровали в плане игры. В первом тайме так вообще ужас был
Foxes
Foxes
сегодня в 04:28
Короче Катар закончит чемпионат мира с нулём в графе турнирной таблице!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:48
Сыграли как смогли,но не получилось
hj2cv9gew7g4
hj2cv9gew7g4
сегодня в 00:42
Соперник выиграл на классе и особо одного игрока
протон
протон
сегодня в 00:17
Всë просто, класс Эквадора намного выше, тут уж ничего не попишешь.
Катар совсем колхоз. Ниже уровня ПФЛ, а Эквадор все же 4 место Южноамериканского отбора, это круто. Вполне поборются с Сенегалом без Мане за выход из группы
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:59
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:54
Оружие, которого нету у вас?
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