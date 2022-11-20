Тренер Катара: «Мы пытались бороться, но у соперника было своё оружие»

Главный тренер сборной Катара прокомментировал поражение своей команды в матче открытия ЧМ -2022 от Эквадора (0:2).

Мы определённым образом пытались навязать борьбу в игре, но у нашего соперника были свои идеи. Дело не в том, что мы не хотели атаковать, просто у нашего противника было своё оружие.

Если хотим быть конкурентоспособными, нам нужно будет правильно защищаться и быть очень хорошо организованными. Нам нужно действовать более эффективно при владении мячом.

Постараемся помочь нашим игрокам и посмотрим, сможем ли прогрессировать во всех этих аспектах.