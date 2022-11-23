Чухлов: «Садырина можно сравнить с Моуриньо»

Бывший футболист «Зенита» высказался о турнире памяти .

Ветеранские турниры всегда проходят в дружественной атмосфере. Поиграли в футбол, пообщались. Главное, что никто не получил травму.

Хорошо, что в Санкт-Петербурге смогли организовать такой турнир. Часто мы играем ветеранские турниры в Москве, а вот в Санкт-Петербурге это проходит не так часто.

Все ребята откликнулись и приехали. Абсолютно не важно, кто выиграл.

Павел Федорович очень любил машины, он обожал ухаживать за ними. Также вспоминаю, как мы выезжали за город с командой все вместе — на рыбалку, например. Ловили рыбу, варили уху. Морозов это первым начал, а Садырин продолжил.

Павел Федорович считал, что нужно разговаривать с каждым игроком, он старался сам понять футболиста. Если ты не попал в состав, то он это мог объяснить.

Что касается современного футбола, то можно провести параллели с Жозе Моуриньо, когда тот был на пике своей тренерской карьеры. Он тоже собирал игроков и даже сам оплачивал ужин — пытался достучаться до каждого. Если нет коллектива, то ничего не получится. Тренеру нужно создать обстановку, чтобы все друг другу доверяли и чувствовали поддержку наставника.