Самедов: «Думаю, что у марокканцев есть все шансы на выход из группы»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением о матче 1-го тура ЧМ-2022 между Марокко и Хорватией (0:0).
Мне очень понравилась сборная Марокко. Даже не знаю, кто из них должен был быть фаворитом сегодня. Они играли получше хорватов. Думаю, что у марокканцев есть все шансы на выход из группы! Сможет ли сборная Хорватии повторить свой успех прошлого мундиаля? Если честно, я не думаю. Наверное, не смогут. У них хорошая боевая команда, множество классных умных футболистов, но сейчас идёт смена поколения. Многие игроки за четыре года сбавили. На чемпионате мира в России им всё-таки очень сильно повезло, в том числе и в той самой серии пенальти с нами.
Что же касается тогдашней игры с Хорватией, то у России был шанс на победу в той игре только в отрезок после гола Черышева, когда сами хорваты после пропущенного гола "поплыли". Но вместо того, чтобы сделать 2:0 (было несколько неплохих подходов к хорватским воротам), сделали 1:1, пропустив дурацкий гол от Крамарича (когда аж четыре (!) защитника позволяют одинокому нападающему соперника расстрелять их ворота, это ахтунг). Дальше была упорная игра с минимум моментов с обеих сторон.
В-общем, Россия была не слабее Хорватии, но и не сильнее её.
Что же касается тогдашней игры с Хорватией, то у России был шанс на победу в той игре только в отрезок после гола Черышева, когда сами хорваты после пропущенного гола "поплыли". Но вместо того, чтобы сделать 2:0 (было несколько неплохих подходов к хорватским воротам), сделали 1:1, пропустив дурацкий гол от Крамарича (когда аж четыре (!) защитника позволяют одинокому нападающему соперника расстрелять их ворота, это ахтунг). Дальше была упорная игра с минимум моментов с обеих сторон.
В-общем, Россия была не слабее Хорватии, но и не сильнее её.