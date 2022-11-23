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Орлов: «Если бы ван Галу нужен был Промес, он бы его вызвал»

вчера, 13:59

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес не попал в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер сборной Нидерландов — Луи ван Гал. Он на футболе собаку съел. Если бы ему нужен был Промес, он бы его вызвал. Посмотрите на нынешний состав голландцев. Посмотрите на парня дебютанта (Коди Гакпо), который забил головой. Может ли Промес так же быстро бегать и высоко прыгать? Нет. Квинси хорош для российского футбола. А вы знаете в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвёртом. А может быть, даже и ниже.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
    Nottrow
    Nottrow
    вчера в 15:27
    Промес для сборной Голландии сильно слаб, для спартака еще сойдет.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:19
    Бразильцы зенитовские кому то в сборной нужны?)...
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 15:06
    Промес звезда уровнем 10 места нашего чемпионата. Гыгыгы
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 14:39
    Промес нужен только Спартаку.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:37
    Как же спартачи терпят подколы этого маразматика.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:02
    Для не вызова есть много причин
    Гость
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