Орлов: «Если бы ван Галу нужен был Промес, он бы его вызвал»

Комментатор выразил мнение о том, что нападающий «Спартака» не попал в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер сборной Нидерландов — Луи ван Гал. Он на футболе собаку съел. Если бы ему нужен был Промес, он бы его вызвал. Посмотрите на нынешний состав голландцев. Посмотрите на парня дебютанта (Коди Гакпо), который забил головой. Может ли Промес так же быстро бегать и высоко прыгать? Нет. Квинси хорош для российского футбола. А вы знаете в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвёртом. А может быть, даже и ниже.