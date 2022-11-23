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Мостовой: «„Спартаку“ в Кубке России можно и вничью сыграть»

вчера, 14:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Встреча пройдёт сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ожиданий от матча никаких, потому что я поглощён чемпионатом мира. Конечно, фаворит «Спартак». Погодные условия сейчас влияют. «Спартак» же уже вышел из группы, поэтому можно спокойно и вничью сыграть.

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 15:29
Спасибо. Призы получил. Всё разнообразные))) Жаль только, что не было Гамбурга и Блэкберна - это был заказ от ребёнка.
Я правильно понял, что теперь все аккаунты можно привязать к одной почте? И можно ли это сделать самостоятельно в настройках?
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:26
Крылья вынесут такой Спартак !
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 15:22
ну такой ЧМ...
Futurista
Futurista ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 15:17
Даже если не выходить там уже сделано всё)...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:12
Да вообще можно им не выходдить. Гыгыгы
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:01
Это еще зачем, в Кубке нужно показывать максимум.
Гость
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