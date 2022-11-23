Мостовой: «„Спартаку“ в Кубке России можно и вничью сыграть»

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вчера, 14:56

Экс-футболист сборной России и «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Встреча пройдёт сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.