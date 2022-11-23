Мостовой: «„Спартаку“ в Кубке России можно и вничью сыграть»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
Встреча пройдёт сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Ожиданий от матча никаких, потому что я поглощён чемпионатом мира. Конечно, фаворит «Спартак». Погодные условия сейчас влияют. «Спартак» же уже вышел из группы, поэтому можно спокойно и вничью сыграть.
Я правильно понял, что теперь все аккаунты можно привязать к одной почте? И можно ли это сделать самостоятельно в настройках?
Я правильно понял, что теперь все аккаунты можно привязать к одной почте? И можно ли это сделать самостоятельно в настройках?