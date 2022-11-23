Валерий Новиков: «Главное, что мы почтили память Павла Садырина»

Бывший футболист ЦСКА рассказал, как прошёл турнир памяти .

В сентябре Садырину исполнилось бы 80 лет. В Санкт-Петербурге собралось 4 команды, мы провели уютный турнир. Победила команда ветеранов Российского футбольного союза, но дело не в результате, конечно же. Главное, что мы почтили память Павла Федоровича.