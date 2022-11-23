Валерий Новиков: «Главное, что мы почтили память Павла Садырина»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков рассказал, как прошёл турнир памяти Павлу Садырину.
В сентябре Садырину исполнилось бы 80 лет. В Санкт-Петербурге собралось 4 команды, мы провели уютный турнир. Победила команда ветеранов Российского футбольного союза, но дело не в результате, конечно же. Главное, что мы почтили память Павла Федоровича.
Мы съездили к дому, где жил Садырин, там установлена памятная доска. Мы возложили цветы, почтили его память. Турнир проходил в манеже, приехало много людей. Самое главное, что Садырина не забывают. Павел Федорович был отличным психологом! Когда он пришел в ЦСКА, то провел работу с каждым футболистом, он очень быстро сплотил команду. Благодаря его умениям ЦСКА тогда и победил в чемпионате и Кубке СССР.