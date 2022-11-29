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Борис Ротенберг возглавил департамент молодёжного развития «Локомотива»

вчера, 16:08

«Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга директором департамента развития молодёжного футбола.

Ротенберг ранее выступал за «железнодорожников», где и завершил карьеру минувшим летом. Теперь он будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Основной задачей будет подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ А. Ермолов (раскрыть)
вчера в 22:52
"... я военкому без интереса,мой формуляр последний!" Бард Михаил Щербаков "Райцентр".
А. Ермолов
А. Ермолов ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:35
У него ВУС в военнике "водитель ламборджини"
Союзник противников
Союзник противников ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 21:50
...кавалеры ордена... Хорошо,хоть,что не ордена "За взятие Верхнего Ларса".Хотя они подстраховались паспортами потомственных финнов...с Синайских высот.
Храневец
Храневец ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:20
И ордена Андрея Первозванного и Владимира с мечами !!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Кроликов (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
А если он ещё и по национальности - Ротенберг, то тем более !
8de4vw2bb5bc
8de4vw2bb5bc
вчера в 19:26
я знаю два факта на 100%:

1.эту должность он получил за свои многочисленные таланты

2.ответственность он селекционные провалы нести никакую не будет
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:07
Неплохо кстати играл за серебряный Ростов
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:42
Не только футбола, а всего народного хозяйства. Это явление всеобъемлющее, элитное, мировое, практически неизлечимое. Поэтому и зависит так многое от качества элиты.
Кроликов
Кроликов
вчера в 18:13
Талантливый человек талантлив во всем!
112910415
112910415
вчера в 17:57
всё будет хорошо
наверное
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 17:54
Удачи Борису Борисовичу. Очевидно что у человека есть характер, т.к. люди его круга редко становятся профессиональными спортсменами. Думаю, что из него может выйти толк.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:42
Непотомляемый человек типа мутко.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:32
М-да... То есть, не важно, какой специалист.
Главное, что сынок олигарха. И это самый весомый "аргумент".
Вот пока, такая система назначения будет практиковаться,
никакого у нас развития детско-юношеского футбола,
и нормального "молодёжного развития" не будет.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:23
Эта семейка везде свои щупальца засунула.
memphis
memphis
вчера в 17:21
То есть связи с Сочи нет? )))
LOpp
LOpp
вчера в 17:12
у Локо час от часу не легче
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:30
Где-то Гарика, Кондратий хватил).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:25
"Следом - дуэлянты, флигель-адъютанты. Блещут эполеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты."
egvzzdt7eske
egvzzdt7eske
вчера в 16:13
Задачи большие, но под силу ли ему?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:10
Я не понимаю... у нас нормальные специалисты совсем извелись????
Гость
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