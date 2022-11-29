Борис Ротенберг возглавил департамент молодёжного развития «Локомотива»

1669727325

вчера, 16:08

«Локомотив» объявил о назначении директором департамента развития молодёжного футбола.

Ротенберг ранее выступал за «железнодорожников», где и завершил карьеру минувшим летом. Теперь он будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Основной задачей будет подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды.