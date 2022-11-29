Борис Ротенберг возглавил департамент молодёжного развития «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга директором департамента развития молодёжного футбола.
Ротенберг ранее выступал за «железнодорожников», где и завершил карьеру минувшим летом. Теперь он будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Основной задачей будет подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды.
1.эту должность он получил за свои многочисленные таланты
2.ответственность он селекционные провалы нести никакую не будет
1.эту должность он получил за свои многочисленные таланты
2.ответственность он селекционные провалы нести никакую не будет
наверное
наверное
Главное, что сынок олигарха. И это самый весомый "аргумент".
Вот пока, такая система назначения будет практиковаться,
никакого у нас развития детско-юношеского футбола,
и нормального "молодёжного развития" не будет.
Главное, что сынок олигарха. И это самый весомый "аргумент".
Вот пока, такая система назначения будет практиковаться,
никакого у нас развития детско-юношеского футбола,
и нормального "молодёжного развития" не будет.