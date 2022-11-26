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Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

вчера, 19:30

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева новым главным тренером команды.

Контракт подписан на 2,5 года.

Да, сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба. А что касается планов, то он проведёт плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться. Контракт подписан на 2,5 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:00
Я с большим интересом жду возвращения Курбана в российский футбол. А вот, что получится- поглядим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:10
Поживём, увидим. Пока все на уровне гипотез и предположений с минимальной убедительностью.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:23
В плане религии, я не думал, хотя, наверное и в этом тоже есть определенный смысл, учитывая то, что Курбан- человек глубоко верующий. Я о другом- о разном футбольном менталитете и уровне футбола в целом- в России, Казахстане, и Иране. Бердыеву, в его возрасте, непросто перестраиваться, он- человек знающий и умеющий работать в российском футболе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Я люблю точность, а значит отмечу, что Казахстан для КББ не чужбина как в плане религии, иак и в плане языка. И, главное, я не отрицаю, что он В ПРОШЛОМ выдабщийся тренер, но время неумолимо. У кого-то это наступает раньше, у кого-то позже, но неминуемо наступает. И мое заключение основано исключительно на негативных результатах его работы в последние З года в сочетании с не юным возрастом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:14
На кошках проверяйте и тренеруйте глубину своих познаний). "Сылка". Слова то какие). Сделали из тренера декабриста. Лицемерие одно. А вся соль в постах: месть, страх, возможно даже заказ, но и упертость, истина последней инстанции, к чему привыкают.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Мой футбольный опыт, как и жизненный не намного меньше Вашего, Уважаемый Анатолий. И уж точно, никакого лукавства в моих словах нет. Проверять мой футбольный опыт и мои футбольные познания у меня необходимости нет. Я всегда готов признать свою неправоту в случае неудачи. Бердыев интересен для меня прежде всего- как мудрый наставник, тактик и стратег. Что касаемо его неудачной работы в Кайрате, то история знает немало случаев со знаменитыми футбольными тренерами, чья карьера незадалась на чужбине. У Лобана, к примеру, не получилось плодотворно поработать в ОАЭ. У Гварда и Анчелотти в Германии. Поэтому, Уважаемый Анатолий, не будем делать ударение на определенных относительных неудачных отрезках работы КББ. Время покажет.
И кстати, великий Бесков, как тренер, раскрылся не в родном ДИНАМО, а именно в Спартаке. Всякое бывает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
Не будем лукавить. Если Бердыев примет Сочи сейчас, то до марта ему будет 4 месяца, чтобы построить любую команду, тем более, что и трансферы возможны. Сейчас принимать команду даже удобнее, чем летом именно из-за сроков. Просто лично меня настораживают . как минимум 2 осечки КББ, особенно в Кайрате - самом богатом клубе Казахской лиги. Я думаю. что при успехе его бы там оставили, а не отправили в ссылку в Иран. Но повторю еще раз. мне очень любопытно. на примере Бердыева проверить глубину своих познаний в футболе с точки зрения тренерской работы. И моя интуиция, основанная на 60 летнем интересе к футболу , подсказывает мне, что этот эксперимент успехом не закончится. Могу сразу сказать, что не расстроюсь, если сильно ошибусь. Просто любопытно.
Capral
Capral
вчера в 22:49
Смотрю футбол Аргентины и думаю- такой Аргентине в ПО делать нечего. Печально.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Вот и я говорю- поживем увидим... Но, учитывай и другое- этот сезон для Курбанa неполноценный, он принимает команду практически со второго круга, это тоже существенно. Если ты с нетерпением ждешь только осечки Бердыева, то это- несерьезно и неконструктивно. Дай человеку поработать. Ты же не требуешь от Гогниева мгновенных результатов.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
Я ничего не имею против того Бердыева который когда-то был в Рубине и еврокубках . Я говорю что сейчас он ничего не добьётся в Сочи . Это моё субъективное мнение и все последние его приходы в футбол ничем хорошим не закончились , при чём это было в разных командах и разных чемпионатах . Он закончился как тренер и его футбол ⚽️ ! Подождём до конца чемпионата и всё сразу прояснится , кто из нас был ближе к правде . Вот и всё.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:38
Советую прочитать интервью ещё раз владельца клуба. Для чего и зачем был подписан контракт с тренером.
Умные, правильные, выверенные слова.
Сочи, это другая история. Не Рубин и не Ростов. Возможности надеюсь другие, да и менталитет, где-то другой. Думаю, что с такими мыслями и пришел в Сочи КББ. Посмотрим, что и как дальше. Время пошло.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:27
Уж если Ротен принял такое решение, то пусть и раскошелится. Так будет справедливо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:22
    Izmar
    Izmar
    вчера в 21:21
    Вряд ли это Сочи поможет.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Игорь, напомни мне, я часто ошибался? Это первое. И второе, кто из тех, включая и меня, предрекает Бердыеву, сразу большой успех, кто??? Всем нам, интересно посмотреть, как будет работать Бердыев, что нового в его работе, как он поменял или не поменял свои взгляды на футбол. Я говорил и буду утверждать, что Курбан большой строитель, со своим неповторимым взглядом на футбол!!! Разве я не прав? Кто посмеет это отрицать, если это правда? Конечно, интереснее видеть у руля Сочи опытного искушенного наставника, а не молодого и неопытного Точилина.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:13
    Для успеха необходимо совпадение двух условий. Игроки, которые понимают футбол и тренер, который знает, кто из игроков, на что способен. Тогда из команды можно выжать максимум. К Бердыеву вопросов нет, а вот наберёт ли он соответствующих игроков - это вопрос.
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:10
    На интерес , пусть за скринят свои комментарии. И что они будут говорить и как отмазывть себя и КББ , в конце сезона !)
    Храневец
    Храневец
    вчера в 21:00
    Деньги рулят !
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Я не утверждаю, что Курбан нагнет всю ПЛ и его приход ознаменуется большими, громкими победами. Я знаю точно, одно, с его приходом в Сочи, у команды появятся- лицо, система, стиль, всё то, что так отличает большого мастера. В конечном счете, мне самому интересно посмотреть, что из всего этого получится. Ну и конечно, многое будет зависить от того, какой состав будет у Бердыева. Безусловно, время никого не щадит, но возможно, работа в Сочи- станет лебединой песней Бердыева, венцом, его безусловно незаурядной тренерской карьеры!
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Достаточно вспомнить, как Нобоа, на последней минуте ответного матча, со штрафного попал в спасительную для МЮ крестовину...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Достаточно вспомнить когда это было. Это только вино с возрастом становится лучше. Про людей это не скажешь. И Романцев, и Газзаев . и Сёмин по нашим меркам неплохие тренеры с возрастом стали сбитыми летчиками. Этот процесс неумолим. Вспомним последний приход КББ в Рубин ( мягко говоря не здорово), последующий вояж в Кайрат ( очень не здорово), далее Трактор ( Иран - 7 место в весьма слабой лиге). Все идет вниз, т.е. естественный путь. КББ уже три года идет вниз. Я не вижу даже малейших предпосылок для его успеха в Сочи. Могу ошибиться, но думаю не ошибусь.
    memphis
    memphis
    вчера в 20:46
    И это "не вопрос денег" ???
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ lvovich132 (раскрыть)
    вчера в 20:46
    У Ростова в той еврокубков компании был реальный шанс взять ЛЕ. Две игры с МЮ и разгром Аякса в отличном стиле не дадут соврать. Не хватило глубины скамейки, состава. Команда разрывалась на 2-3 фронта с 13-14 игроками. Да ещё свои же свинью подложили в лице Зенита, когда Ростов просил перенос матча с ними перед МЮ. Все это было, это история.
    Мне самому интересно, как начнет КББ с чистого листа в старом альбоме). Хотя опыта уже через край. С огнем, водой и медными трубами.
    lvovich132
    lvovich132 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Чего стоит только матч Ростов - Бавария 3-2 Это вообще что то космическое было.

    И в конце когда раздался финальный свисток я сказал "Это Ростов детка"

    Hasta la vista, baby
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Что разительно отличает Бердыева от бездарных тренеров, это то, что он умеет строить игру, умеет читать соперника, находить игрокам их место на поле. Достаточно вспомнить, как воспевали силкинское ДИНАМО, сколько было оваций. ДИНАМО громило одного соперника за другим, даже ЦСКА с Вагнером и Думбия не устоял, получил 0:4!!! Но вот, приехал Курбан, и без лишних телодвижений показал, что на самом деле представляет из себя команда Силкина. Бердыева можно любить или не любить, но не уважать его нельзя!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ lvovich132 (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Сочи 5-го марта, в первом матче после перерыва встретится с ЦСКА. Мне нравится их реакция на назначение КББ). Представляю лицо их босса по спортивной части)). Поэтому, как и раньше пойдет дискредитация тренера со "скучной игрой", "автобусом", "троллейбусом". Тренер, который лучше всех представлял росклубы в еврокубках в последние 10-летия. Думаю не стоит напоминать, кто и как был обыгран. Сколько очков принес в копилку росфутбола один тренер(!) тренируя две команды с перефирии.
    Мне самому интересно, что и как. Усиление надо. Команда возрастная и линия атаки желает лучшего. Мелкадзе транжир и с дисциплиной игровой у него по моему проблемы.
    Новый вызов для КББ. Возраст не помеха для ведущего здоровый образ жизни специалиста. Это однозначно.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:28
    Не факт что это поможет команде, и почему Сочи а не Рубин
    112910415
    112910415
    вчера в 20:22
    сомнения есть, и немалые
    Beno444
    Beno444
    вчера в 20:14
    Удачи в Сочи!
    lvovich132
    lvovich132 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Да, Бердыев мастер своего дела. Сочи щас пойдёт вверх. В следующем сезоне так точно за тройку поборется.
    Гость
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