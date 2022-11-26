Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Владелец «Сочи» подтвердил назначение новым главным тренером команды.

Контракт подписан на 2,5 года.

Да, сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба. А что касается планов, то он проведёт плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться. Контракт подписан на 2,5 года.