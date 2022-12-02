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Главный тренер Южной Кореи обыграл свою родную страну на чемпионате мира

вчера, 20:28
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Южной Кореи выиграла матч против Португалии (2:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту стал первым тренером с 2010 года, обыгравшим свою родную страну в матче чемпионата мира.

В 2010 году это сделал серб Милован Раевац в поединке Гана — Сербия (1:0).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:00
Кстати, тренер Южной Кореи по футболу Паулу Бенто, который ранее руководил Спортингом, где играл Роналду, а также сборной Португалией. Дружит давно с Криштиану и текущим тренером Португалии. Совпадение, конечно, может быть, но... )
minai
minai
вчера в 22:09
Так же, как и Хиддинк на ЧЕ 2008.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 21:18
Сборная Португалии - это приз какой-то? Как можно ее выиграть?!
matrix333
matrix333
вчера в 20:53
Южная Корея выглядела окруженной португальцами на протяжении большей части игры, но на самом деле они просто ждали, как спящие львы, чтобы наброситься на Пепе и Силву сзади, что им удалось сделать после фантастического паса Сона и крутейшего из концовок от Хван, чей гол в итоге оказался решающим и заставил плакать Луиса Суареса.

Паулу Бенту большой молодец, помог команде из Азии выиграть сборную Португалии, и плюс к этому - сборная Уругвая не будет играть в плей-офф!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:45
Валерий Непомнящий был очень возмущен:
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30
Это его работа, профи.
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