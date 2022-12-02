Главный тренер Южной Кореи обыграл свою родную страну на чемпионате мира

Сборная Южной Кореи выиграла матч против Португалии (2:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту стал первым тренером с 2010 года, обыгравшим свою родную страну в матче чемпионата мира.
В 2010 году это сделал серб Милован Раевац в поединке Гана — Сербия (1:0).
Паулу Бенту большой молодец, помог команде из Азии выиграть сборную Португалии, и плюс к этому - сборная Уругвая не будет играть в плей-офф!
Паулу Бенту большой молодец, помог команде из Азии выиграть сборную Португалии, и плюс к этому - сборная Уругвая не будет играть в плей-офф!