Гана не забила 2 пенальти одному и тому же сопернику впервые в истории ЧМ

Сборная Ганы в эти минуты играет матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Уругвая.
Нападающий Андре Айю не забил пенальти на 21-й минуте встречи.
Таким образом, Гана стала единственной сборной, которая не забила два пенальти одному и тому же сопернику на чемпионатах мира (без учета послематчевых серий).
Ганцы не забили пенальти Уругваю на ЧМ-2010 и сегодня.
По факту же, такого количества ошибок, скандалов и неразберихи, которое принесла с собой эта система, только за сезон-два уже набралось на десяток условных эвребё. Довольны, господа прогрессисты?
По факту же, такого количества ошибок, скандалов и неразберихи, которое принесла с собой эта система, только за сезон-два уже набралось на десяток условных эвребё. Довольны, господа прогрессисты?