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Гана не забила 2 пенальти одному и тому же сопернику впервые в истории ЧМ

вчера, 19:33
ГанаЛоготип футбольный клуб Гана0 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Ганы в эти минуты играет матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Уругвая.

Нападающий Андре Айю не забил пенальти на 21-й минуте встречи.

Таким образом, Гана стала единственной сборной, которая не забила два пенальти одному и тому же сопернику на чемпионатах мира (без учета послематчевых серий).

Ганцы не забили пенальти Уругваю на ЧМ-2010 и сегодня.

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протон
протон
сегодня в 00:04
Несколько лет назад, когда ВАР только внедряли в европейские чемпионаты и кубки, подавляющее большинство местных «знатоков» и «аналитиков» писало, что это есть величайшее благо для футбола, что ошибки теперь станут просто невозможны, а технологии ошибаться не могут. Всех несогласных - условных «консерваторов» - нещадно минусовали.
По факту же, такого количества ошибок, скандалов и неразберихи, которое принесла с собой эта система, только за сезон-два уже набралось на десяток условных эвребё. Довольны, господа прогрессисты?
Gahi
Gahi
вчера в 20:23
Судьба покусала и Суареса и сборную Ганы после результата матча оба соперника вылетели из турнира.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:00
Выдать им приз "Пассажиры"!)
karnager
karnager
вчера в 19:48
Суарес и здесь не обязан извиняться ))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:45
Магия Суреса
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:41
Опять ?
А где приз ?
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