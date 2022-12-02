Гана не забила 2 пенальти одному и тому же сопернику впервые в истории ЧМ

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вчера, 19:33

Сборная Ганы в эти минуты играет матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Уругвая.

Нападающий не забил пенальти на 21-й минуте встречи.

Таким образом, Гана стала единственной сборной, которая не забила два пенальти одному и тому же сопернику на чемпионатах мира (без учета послематчевых серий).