Сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф ЧМ впервые с 2002 года

Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ-2022.
Победа над командой Ганы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:0) не позволила «небесно-голубым» пробиться в 1/8 финала турнира. Южноамериканская команда заняла 3-е место в своей группе.
В последний раз уругвайцы не выходили из группы на чемпионате мира в 2002 году. На турнир 2006 года национальная команда не попала.
Уругвай в первом туре ходил по полю, сегодня играли до 0:2 потом остановились. Одного года не хватило как я понимаю для прохода.Весь матч провести как первые 25 минут
Уругвай в первом туре ходил по полю, сегодня играли до 0:2 потом остановились. Одного года не хватило как я понимаю для прохода.Весь матч провести как первые 25 минут