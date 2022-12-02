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Сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф ЧМ впервые с 2002 года

вчера, 20:23

Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Победа над командой Ганы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:0) не позволила «небесно-голубым» пробиться в 1/8 финала турнира. Южноамериканская команда заняла 3-е место в своей группе.

В последний раз уругвайцы не выходили из группы на чемпионате мира в 2002 году. На турнир 2006 года национальная команда не попала.

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Уругвай
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Ещё одно золотое поколение (точнее его остатки) закончило свой путь футбольный. В отличии от бельгийского: будем скучать и действительно золотое. Мне нравится Уругвай всегда (особенно как страна), но винить за эту неудачу они могут только себя сами. А корейцы молодцы
Уругвай в первом туре ходил по полю, сегодня играли до 0:2 потом остановились. Одного года не хватило как я понимаю для прохода.Весь матч провести как первые 25 минут
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:12
Никто не мешал забивать. Но после второго гола расслабились.
drug01
drug01 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:24
Всё верно, вот и аукнулось
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:57
Оскар Табарес, вот кого не хватило
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
Надо было в первых играх не транжирить моменты.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 20:38
А вообще, чемп, конечно, отстойный. Потому что купленный.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 20:37
Кусаку - с заслуженным вылетом. Поделом
shlomo
shlomo
вчера в 20:25
Виноват тренер... рано заменил кусаку
Гость
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