Сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф ЧМ впервые с 2002 года

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вчера, 20:23

Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ -2022.

Победа над командой Ганы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:0) не позволила «небесно-голубым» пробиться в 1/8 финала турнира. Южноамериканская команда заняла 3-е место в своей группе.

В последний раз уругвайцы не выходили из группы на чемпионате мира в 2002 году. На турнир 2006 года национальная команда не попала.