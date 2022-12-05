Португальским футболистам запретили общаться с журналистами на английском

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вчера, 16:35

Представитель пресс-службы сборной Португалии по футболу пресекает попытки членов национальной команды общаться на английском языке с журналистами на официальных пресс-конференциях чемпионата мира в Катаре.

В понедельник в Дохе проходила традиционная предматчевая пресс-конференция, в ней участвовали главный тренер португальской сборной и защитник команды . Футболист выступает за английский «Манчестер Сити». Журналистам, задававшим вопросы на английском языке, Диаш несколько раз пытался ответить на этом же языке, но каждый раз его останавливал представитель пресс-службы сборной, требуя говорить исключительно на португальском. Когда это произошло в третий раз, футболист развел руками и засмеялся.

Игроки и тренеры других сборных отвечают на вопросы на английском языке.