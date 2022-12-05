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Португальским футболистам запретили общаться с журналистами на английском

вчера, 16:35
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария22:00 Не начался

Представитель пресс-службы сборной Португалии по футболу пресекает попытки членов национальной команды общаться на английском языке с журналистами на официальных пресс-конференциях чемпионата мира в Катаре.

В понедельник в Дохе проходила традиционная предматчевая пресс-конференция, в ней участвовали главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш и защитник команды Рубен Диаш. Футболист выступает за английский «Манчестер Сити». Журналистам, задававшим вопросы на английском языке, Диаш несколько раз пытался ответить на этом же языке, но каждый раз его останавливал представитель пресс-службы сборной, требуя говорить исключительно на португальском. Когда это произошло в третий раз, футболист развел руками и засмеялся.

Игроки и тренеры других сборных отвечают на вопросы на английском языке.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:14
О как! А в чём причина? Чтобы меньше болтали лишнего?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:41
Гость
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