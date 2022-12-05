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Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликт в сборной Бельгии

вчера, 14:18

Во время группового этапа чемпионата мира в сборной Бельгии произошёл конфликт. Причиной недопонимания между футболистами стало интервью Кевина Де Брюйне, в котором полузащитник сказал, что у бельгийцев нет шансов выиграть ЧМ, потому что игроки команды уже «слишком стары».

По информации источника, такие слова Де Брюйне зацепили партнёров по сборной. После матча с Марокко, в котором Бельгия не смогла забить (0:2), 35-летний Ян Вертонген иронично сказал, что у Бельгии «слишком стары» игроки атаки. Де Брюйне, в свою очередь, считает, что его слова из интервью вырвали из контекста.

Отмечается, что в раздевалке сборной Бельгии во время ЧМ-2022 произошло несколько конфликтов, которые едва не дошли до драки. Кевин Де Брёйне после интервью, которое не понравилось партнёрам по сборной, был «оторван» от всех остальных игроков сборной Бельгии и чувствовал себя некомфортно в атмосфере, которая настолько отличается от того, к чему он привык в клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:41
сухое сено от любой искры загорится !
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:26
Согласен, одно несчастное интервью не могло устроить такую бучу. Так же согласен, что тренерский штаб - единственные виновники такого жалкого конца на ЧМ. Еще когда Мартинеса назначили на пост главного тренера я говорил, что он объективно не тянет топ-уровень. Вышло так, что за рулем ламбы сидел извозчик. который привык ездить на перекладных. Вот и весь секрет, как говорится.
Никаких идей, никаких новшеств от этого тренера мы не видели, от слова совсем. Успех на ЧМ - исключительно бешеный самоконтроль и самонастрой всех тех, кто развалился на этом ЧМ.
Действительно, если проигрывать Марокко и не забивать 1000% шансы, каком выходе из группы вообще можно говорить?
dok66
dok66
вчера в 16:54
Нашли крайнего . Если тренер не пытается , или боится , вводить в сборную молодежь - так это его косяк . Де Брюйне просто озвучил саму проблему .
alexkivgd
alexkivgd
вчера в 16:40
Вот и раскрылся якобы один из лучших распасовщиков мира. Может всё-таки не зря он ни разу не выигрывал игрока месяца! Вместо того, чтобы быть лидером, выносит сор из избы
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:39
Забыл на старости лет как настоящий футболист дает интервью? Мог же просто сказать как положено, что надо хорошо играть, идти от матча к матчу, набирать очки, что каждый матч важен.. Ну как будто первый раз.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:13
Если бы зацепило, то они из кожи вон должны были лезти и доказать обратное, а они просто обиделись.
Интересно как немцы будут оправдываться? Наверное скажут, что главная причина это запрет на лгбт повязки.
Komitas
Komitas
вчера в 14:53
В команде какой-то кошмар.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 14:53
Если сборная Бельгии действительно так плохо играла из-за конфликтов между взрослыми мужчинами, то это просто позор, ПОЗОРИЩЕ на весь мир. Тут в повседневной жизни люди на работах друг друга ненавидят каждый день годами, и ничего, работают, дают результат.
Эти игроки - не профессионалы, а маленькие избалованные дети, которых нужно отправить на российский завод или в какую-нибудь бюджетную организацию.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:52
ИСПОРТИЛ АТМОСФЕРУ в раздевалке Кевин, нервы подвели.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:49
Милые бранятся — только тешатся 😉
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:42
Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликт в сборной Бельгии .
Да никакие такие слова не могли спровоцировать такой конфликт, чтобы повлияли так на игру сборной Бельгии. Тем более что это были действительно слова вырванные из контекста . И об этом уже не раз писали СМИ. Дело в том что сама сборная Бельгии действительно не показывает тот уровень футбола, который ожидали от неё не только болельщики, но даже специалисты. Ведь сборная имеет в своём составе действительно много классных игроков, которе играют в топ клубах Европы. Но видимо действительно тренерский штаб так и не смог создать из этого набора игроков настоящюю команду . Да и если взять статистику сборной Бельгии за время отборочного турнира чемпионата мира, она и там не блестала в своих играх, имея в соперниках не самые крепкие сборные . Так что всё вроде бы логично, то что сборная Бельгии не вышла из своей группы , показав посредственный футбол и результат . Если сборная Бельгии проигрывает сборной Марокко с сухим счётом 2:0 , то о каком выходе из группы может вообще идти речь . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 14:24
Озвучивать не следовало но он прав! И тренера у них физрук,вот ничего и не выиграли…
Гость
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