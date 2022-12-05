Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликт в сборной Бельгии .

Во время группового этапа чемпионата мира в сборной Бельгии произошёл конфликт. Причиной недопонимания между футболистами стало интервью Кевина Де Брюйне, в котором полузащитник сказал, что у бельгийцев нет шансов выиграть ЧМ, потому что игроки команды уже «слишком стары».
По информации источника, такие слова Де Брюйне зацепили партнёров по сборной. После матча с Марокко, в котором Бельгия не смогла забить (0:2), 35-летний Ян Вертонген иронично сказал, что у Бельгии «слишком стары» игроки атаки. Де Брюйне, в свою очередь, считает, что его слова из интервью вырвали из контекста.
Отмечается, что в раздевалке сборной Бельгии во время ЧМ-2022 произошло несколько конфликтов, которые едва не дошли до драки. Кевин Де Брёйне после интервью, которое не понравилось партнёрам по сборной, был «оторван» от всех остальных игроков сборной Бельгии и чувствовал себя некомфортно в атмосфере, которая настолько отличается от того, к чему он привык в клубе.
Никаких идей, никаких новшеств от этого тренера мы не видели, от слова совсем. Успех на ЧМ - исключительно бешеный самоконтроль и самонастрой всех тех, кто развалился на этом ЧМ.
Действительно, если проигрывать Марокко и не забивать 1000% шансы, каком выходе из группы вообще можно говорить?
Никаких идей, никаких новшеств от этого тренера мы не видели, от слова совсем. Успех на ЧМ - исключительно бешеный самоконтроль и самонастрой всех тех, кто развалился на этом ЧМ.
Действительно, если проигрывать Марокко и не забивать 1000% шансы, каком выходе из группы вообще можно говорить?
Интересно как немцы будут оправдываться? Наверное скажут, что главная причина это запрет на лгбт повязки.
Интересно как немцы будут оправдываться? Наверное скажут, что главная причина это запрет на лгбт повязки.
Эти игроки - не профессионалы, а маленькие избалованные дети, которых нужно отправить на российский завод или в какую-нибудь бюджетную организацию.
Эти игроки - не профессионалы, а маленькие избалованные дети, которых нужно отправить на российский завод или в какую-нибудь бюджетную организацию.
Да никакие такие слова не могли спровоцировать такой конфликт, чтобы повлияли так на игру сборной Бельгии. Тем более что это были действительно слова вырванные из контекста . И об этом уже не раз писали СМИ. Дело в том что сама сборная Бельгии действительно не показывает тот уровень футбола, который ожидали от неё не только болельщики, но даже специалисты. Ведь сборная имеет в своём составе действительно много классных игроков, которе играют в топ клубах Европы. Но видимо действительно тренерский штаб так и не смог создать из этого набора игроков настоящюю команду . Да и если взять статистику сборной Бельгии за время отборочного турнира чемпионата мира, она и там не блестала в своих играх, имея в соперниках не самые крепкие сборные . Так что всё вроде бы логично, то что сборная Бельгии не вышла из своей группы , показав посредственный футбол и результат . Если сборная Бельгии проигрывает сборной Марокко с сухим счётом 2:0 , то о каком выходе из группы может вообще идти речь . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Да никакие такие слова не могли спровоцировать такой конфликт, чтобы повлияли так на игру сборной Бельгии. Тем более что это были действительно слова вырванные из контекста . И об этом уже не раз писали СМИ. Дело в том что сама сборная Бельгии действительно не показывает тот уровень футбола, который ожидали от неё не только болельщики, но даже специалисты. Ведь сборная имеет в своём составе действительно много классных игроков, которе играют в топ клубах Европы. Но видимо действительно тренерский штаб так и не смог создать из этого набора игроков настоящюю команду . Да и если взять статистику сборной Бельгии за время отборочного турнира чемпионата мира, она и там не блестала в своих играх, имея в соперниках не самые крепкие сборные . Так что всё вроде бы логично, то что сборная Бельгии не вышла из своей группы , показав посредственный футбол и результат . Если сборная Бельгии проигрывает сборной Марокко с сухим счётом 2:0 , то о каком выходе из группы может вообще идти речь . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .