Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликт в сборной Бельгии .

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вчера, 14:18

Во время группового этапа чемпионата мира в сборной Бельгии произошёл конфликт. Причиной недопонимания между футболистами стало интервью , в котором полузащитник сказал, что у бельгийцев нет шансов выиграть ЧМ , потому что игроки команды уже «слишком стары».

По информации источника, такие слова Де Брюйне зацепили партнёров по сборной. После матча с Марокко, в котором Бельгия не смогла забить (0:2), 35-летний Ян Вертонген иронично сказал, что у Бельгии «слишком стары» игроки атаки. Де Брюйне, в свою очередь, считает, что его слова из интервью вырвали из контекста.