Роналду требует от «Ювентуса» 19,9 млн евро

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сегодня, 16:08

Нападающий требует от «Ювентуса» 19,9 млн евро.

Португалец хочет получить от туринского клуба оговорённую зарплату, которую ему не выплатили.

Между игроком и клубом во время остановки соревнований из-за пандемии коронавируса было заключено соглашение, согласно которому «Ювентус» должен заплатить португальцу сумму в 19,9 млн евро в качестве заработной платы. В итальянском клубе заявили, что выплатили её, однако Роналду утверждает, что ничего не получил. Игрок может прибегнуть к помощи адвокатов, чтобы решить вопрос.

Ранее сообщалось о расследовании итальянской прокуратурой нарушений в «Ювентусе», что уже привело к отставке руководства «чёрно-белых».