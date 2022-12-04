Нападающий Криштиану Роналду требует от «Ювентуса» 19,9 млн евро.
Португалец хочет получить от туринского клуба оговорённую зарплату, которую ему не выплатили.
Между игроком и клубом во время остановки соревнований из-за пандемии коронавируса было заключено соглашение, согласно которому «Ювентус» должен заплатить португальцу сумму в 19,9 млн евро в качестве заработной платы. В итальянском клубе заявили, что выплатили её, однако Роналду утверждает, что ничего не получил. Игрок может прибегнуть к помощи адвокатов, чтобы решить вопрос.
Ранее сообщалось о расследовании итальянской прокуратурой нарушений в «Ювентусе», что уже привело к отставке руководства «чёрно-белых».
а счастье бесплатным не бывает !
а счастье бесплатным не бывает !
Просто как человек он полная мразь, да и лучшие годы гея-нарцисса уже прошли.
Он и так уже на дне, но дно у него бездонное.
Просто как человек он полная мразь, да и лучшие годы гея-нарцисса уже прошли.
Он и так уже на дне, но дно у него бездонное.
А этот во время ЧМ требует.
А этот во время ЧМ требует.
Прокатило с соткой для Месси - может прокатит и с двадцаткой лямов для Роналду.
Прокатило с соткой для Месси - может прокатит и с двадцаткой лямов для Роналду.