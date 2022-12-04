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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Роналду требует от «Ювентуса» 19,9 млн евро

сегодня, 16:08

Нападающий Криштиану Роналду требует от «Ювентуса» 19,9 млн евро.

Португалец хочет получить от туринского клуба оговорённую зарплату, которую ему не выплатили.

Между игроком и клубом во время остановки соревнований из-за пандемии коронавируса было заключено соглашение, согласно которому «Ювентус» должен заплатить португальцу сумму в 19,9 млн евро в качестве заработной платы. В итальянском клубе заявили, что выплатили её, однако Роналду утверждает, что ничего не получил. Игрок может прибегнуть к помощи адвокатов, чтобы решить вопрос.

Ранее сообщалось о расследовании итальянской прокуратурой нарушений в «Ювентусе», что уже привело к отставке руководства «чёрно-белых».

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 19:04
На него самого почему не завели уголовное дело, если выплаты были незаконны?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 18:44
Совсем пустился в тяжкие балерун
112910415
112910415
сегодня в 18:10
великий принёс же счастье Ювентусу ?!
а счастье бесплатным не бывает !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:08
Что не новость про Роналду так везде мерзость с его стороны.
Просто как человек он полная мразь, да и лучшие годы гея-нарцисса уже прошли.
Он и так уже на дне, но дно у него бездонное.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 18:05
Про 500 лямов забыл))) Обанкротил барсу и смылся)))) Из «родного» клуба…
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:52
Решил Ювентус совсем добить
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:30
Роналду имеет право.
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 17:25
Месси с кого требует? Барса должна, но пока тишина.
А этот во время ЧМ требует.
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:06
С Месси берёт пример. Два сапога – пара 😉
John 5mith
John 5mith
сегодня в 16:58
Туринцам срочно звать на помощь Щесны. У того уже отработан суперметод "да, я обещал деньги не не отдам - у тебя их и так много".
Прокатило с соткой для Месси - может прокатит и с двадцаткой лямов для Роналду.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 16:35
Ну все равно это мало в отличии от суммы,которую получил бездарный гормон: 500 лямов за 5 лет унижений с барсой.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 16:20
Геша : Морган, готов?.. Камеру включил?... 📽️🎬2.. А-ха-ха-ха..
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 16:20
Жадный португальский нарцисс. Мало того, что Ювентус загнал в кризис, так ещё и деньги требует 🤦‍♂️
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 16:17
20 лямов не иголка, найдутся. Как говорится: "Сохраняйте чек".
Elliada
Elliada
сегодня в 16:15
Все пошли на сокращение зарплаты, но только не балласт, который запросил зп в обход отчетности, из-за которого у Юве теперь проблемы. Теперь балласт имеет проблемы с законом в четырех странах: изнасилование в США, уголовное дело с мальчиком-аутистом в Англии, махинации в Испании и Италии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:10
Ну вот - запускается следующий виток разборок!
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