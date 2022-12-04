Сёстры Роналду оскорбили ведущего CNN, назвавшего футболиста нарциссом

Сёстры капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру и Катя Авейру оскорбили ведущего CNN.
Ведущий Луиш Вилар в эфире сказал о том, что Роналду страдает нарциссическим расстройством личности.
Катя после этого написала в соцсети:
Я зашла в интернет, поискала, кто такой Луиш Вилар и прочитала, что он: тупой, невежественный, нелепый, подозрительный клоун, которому стыдно просто рот открыть… ах, у него похоже и мозг сгорел.
Эльма сделала репост сообщения сестры и ответила:
Откуда они взяли этого инвалида, которого я ни разу не видела? Кто этот урод?
Все про всех всё знают: кто гей, кто нарцисс, кто балласт, кто и то и другое и третье ... Вот только де*илов здесь нет..., чтоб как этот клоун вот так вот выйти из тени, обозначив своё ФИО, и вылить помои на кого-либо из общественных личностей... Ибо, в случае чего, они получат такую ответку, от которой сами в гействе признаются, лишь бы не раздели бы их до нитки юристы потерпевшей стороны.
Все про всех всё знают: кто гей, кто нарцисс, кто балласт, кто и то и другое и третье ... Вот только де*илов здесь нет..., чтоб как этот клоун вот так вот выйти из тени, обозначив своё ФИО, и вылить помои на кого-либо из общественных личностей... Ибо, в случае чего, они получат такую ответку, от которой сами в гействе признаются, лишь бы не раздели бы их до нитки юристы потерпевшей стороны.