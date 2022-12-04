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Сёстры Роналду оскорбили ведущего CNN, назвавшего футболиста нарциссом

сегодня, 15:30

Сёстры капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру и Катя Авейру оскорбили ведущего CNN.

Ведущий Луиш Вилар в эфире сказал о том, что Роналду страдает нарциссическим расстройством личности.

Катя после этого написала в соцсети:

Я зашла в интернет, поискала, кто такой Луиш Вилар и прочитала, что он: тупой, невежественный, нелепый, подозрительный клоун, которому стыдно просто рот открыть… ах, у него похоже и мозг сгорел.

Эльма сделала репост сообщения сестры и ответила:

Откуда они взяли этого инвалида, которого я ни разу не видела? Кто этот урод?

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:32
Сёстрам - респект. Именно так родственники должны защищать друг друга, даже если кто-то из них не прав.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:29
Видно у них семейный идиотизм,больные люди.
Думал,может мать,сестры заставят лечиться нарцисса от всех бредов,у него их много,оказывается всю семью надо лечить.
Психически больные и плюс интелека ноль у всех.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 18:15, ред.
Видимо ведущий один из юзеров соккера )
Ну либо часто читает комментарии с различных сайтов. Он передает настроение общественности, может он даже покраснел когда сказал такое, хотя нарцисстические наклонности вполне возможны.
Для этого нужен диагноз психотерапевта, но и там врачу скажут - да кто ты такой )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 18:06
Ты неправильно понял.
Собака - юрист, который по Кришкиной команде может (и должен по моему мнению) поставить на место зарвавшегося си-эн-энщика.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 17:57
Увы, человечество слилось в интернет как в канализацию.
Набираешь в поисковике «Гомер» — интернет предлагает тебе сперва 56a симпсона, а уж потом — великого слепца, автора «Илиады» и «Одиссеи».
Agamaga........
Agamaga........ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:51
Просто так могут оскорблять человека, которого не знаешь, как это делают девахи.
Если человек неизвестен, то он инвалид, урод, и клоун?
Тогда какие к инвалидам презрения? У них есть гарантия, что завтра условно они не станут инвалидами физически? А клоунами они уже стали сами! Вообще противные люди!
Брат рот откроет - оскорбление в отношении клуба, персонала, игроков. Сестры рот откроют - оскорбления всех и вся, кто слово против скажет в сторону их брата - нарцисса.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:40
Просто так могут обвинить в чём угодно, и сделать это может кто угодно, за исключением случаев когда технически человек не способен это сделать по причинам связанным со здоровьем, в том числе это могут делать некоторые пользователи Soccer.ru на разный лад "поливающие" Криштиану Роналду и Лионеля Месси различным нехорошим.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:35
А почему журналист - собака? И почему думаешь, что все журналисты только по команде сверху могут рот открыть, расследование провести? Даже в России, где нет никакого свобода слова есть смелые журналисты, которые могут разоблачить воров в креслах.
Просто так ведь не обвиняют человека в нарциссизме?!
Как и то, что 70% против чтобы он сыграл с Швейцарией.
LG T-800
LG T-800
сегодня в 17:32
Сестёр надо пустить по кругу и их брата гея тоже
Верг
Верг
сегодня в 17:26
Катя Авейру - русские сестры!
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 17:19
Журналист абсолютно прав.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 17:00
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 16:55, ред.
    Юрист - цербер, которому пох. на всё. Весь вопрос в том, по делу ли этой собаке дадут команду "фас" или же объектом её нападок действительно станет невинная жертва.
    В нашем же случае всё очевидно..., поэтому на месте Кришки я б заставил этого петуха прилюдно гоvно своё сожрать..., дабы привить ему реальный - медийный "нарциссизм".
    John 5mith
    John 5mith
    сегодня в 16:52
    "тупой, невежественный, нелепый, подозрительный клоун..."
    Кажется до сестричек даже не доходит что своим поведением базарных хабалок они в первую очередь 41ют себя. А заодно и братца.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 16:51
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Быстров (раскрыть)
      сегодня в 16:48, ред.
      А то, что этот журналист написал про Роналду - это не диагноз, это просто оценка манеры поведения другого человека. В русском языке есть много аналогов термина нарцисс либо близких по смыслу значений. Например показушник, пижон, скользкий тип, и т.д. и т.п. Для такой оценки не надо диплома, вполне достаточно основания, с моей точки зрения. Для такой оценки Роналду оснований вполне достаточно. Притом что он целеустремленный человек, соблюдающий дисциплину в тренировках и еде, и т.д. Так что в такой оценке Роналду нет ничего противозаконного.
      Futurista
      Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 16:45
      Если общество вокруг болеет последнее дело снимать защитную маску...привет юристам)...
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 16:39
      Семейство Кардашьян в деле))
      В ход пошла тяжёлая артиллерия, всем держаться)
      Мы все ждали, когда сестра скажет свое слово.. оказывается их две)
      Бубнин
      Бубнин
      сегодня в 16:32
      "Я зашла в интернет и узнала, что я сестра самого Роналду". А никому не известный завистник будет знать теперь как открывать рот на тех, кто богаче и успешнее!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 16:28
      Сестры Роналду помешали вчера Месси придумать хоть один гол в ворота кенгуру
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров ответ galem72 (раскрыть)
      сегодня в 16:26
      А он какое право имеет диагнозы ставить? Вот его то по полной можно и наказать.
      Agamaga........
      Agamaga........
      сегодня в 16:16
      Больная семейка 🤦‍♂️
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      сегодня в 16:14
      А этот Луиш Велар квалифицированный врач, чтобы диагнозы ставить?
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 16:14
      а ведущий правду сказал, он и есть нарцисс
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      сегодня в 16:13, ред.
      Тут все смелые за своими авами "правду-матку" вдоль и поперёк резать...
      Все про всех всё знают: кто гей, кто нарцисс, кто балласт, кто и то и другое и третье ... Вот только де*илов здесь нет..., чтоб как этот клоун вот так вот выйти из тени, обозначив своё ФИО, и вылить помои на кого-либо из общественных личностей... Ибо, в случае чего, они получат такую ответку, от которой сами в гействе признаются, лишь бы не раздели бы их до нитки юристы потерпевшей стороны.
      Andrei Galash
      Andrei Galash
      сегодня в 16:11
      Ну, если что, за сестер есть кому ответить
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 16:10, ред.
      Родители Роналду родственники что ли? Откуда у их детей столько психологических расстройств?
      shur
      shur
      сегодня в 16:05
      ...во, теперь Я понял почему Месси бороду отростил...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 16:03
      Правда она некому не нравится!
      Dudikoff
      Dudikoff
      сегодня в 16:03
      Та ещё семейка)
      Гость
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