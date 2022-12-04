Сёстры Роналду оскорбили ведущего CNN, назвавшего футболиста нарциссом

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сегодня, 15:30

Сёстры капитана сборной Португалии Эльма Авейру и Катя Авейру оскорбили ведущего CNN.

Ведущий Луиш Вилар в эфире сказал о том, что Роналду страдает нарциссическим расстройством личности.

Катя после этого написала в соцсети:

Я зашла в интернет, поискала, кто такой Луиш Вилар и прочитала, что он: тупой, невежественный, нелепый, подозрительный клоун, которому стыдно просто рот открыть… ах, у него похоже и мозг сгорел.

Эльма сделала репост сообщения сестры и ответила: