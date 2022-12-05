Винисиус поручил юристам разорвать контракт с Nike

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вчера, 11:22

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии попросил своих юристов сделать всё возможное, чтобы разорвать контракт с производителем экипировки Nike, действующий до 2028 года.

По сведениям источника, 22-летний Винисиус вынужден играть в бутсах старой коллекции, так как производитель не предоставил ему новые модели. Кроме того, форвард был исключён из некоторых рекламных мероприятий компании.

Попытки первых судебных разбирательств были предприняты в первой половине этого года, когда Винисиус играл в старых бутсах на последних стадиях плей-офф Лиги чемпионов.