Один из сотрудников сборной Германии оскорбил менеджера стадиона из России

На чемпионате мира в Катаре произошёл инцидент, связанный с Россией.
27 ноября на стадионе «Аль-Бейт» после матча 2-го тура ЧМ-2022 между Германией и Испанией немцы хотели побыстрее увидеться с родными, но сотрудница оргкомитета сказала им, что придётся какое-то время подождать, пока прилегающую территорию освободят от других зрителей, а после этого туда смогут пропустить членов семей участников турнира. Такой ответ не устроил одного из сотрудников технического персонала сборной Германии, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» прозвучали слова: «Тогда всё ясно» и нелицеприятная фраза. Эта ситуация оставила у всех её свидетелей неприятный осадок, тем более что девушка просто выполняла распоряжение вышестоящих сотрудников.
Специально выбрали конца ноября.После марта погода изменится становится очень жарко уважаемый.На счёт насриддина я не имею дело .Но главный Всевышний принияло наши молитвы и простыла нас от грехов.На счёт деньги не очень дорого.За двоих заплатить 3600.уе.
Специально выбрали конца ноября.После марта погода изменится становится очень жарко уважаемый.На счёт насриддина я не имею дело .Но главный Всевышний принияло наши молитвы и простыла нас от грехов.На счёт деньги не очень дорого.За двоих заплатить 3600.уе.
Съездили в Саудовской Аравии.
Совершили УМРА.
Дай бог всем здоровья.
Съездили в Саудовской Аравии.
Совершили УМРА.
Дай бог всем здоровья.
Вам низкий поклон.🙏.
Вам низкий поклон.🙏.
Наши девчонки гансов невоспитанных строят...))
Не пускают куда то там....
Да ещё и не скрывают откуда они..
Браво ... красавицы...!!!
Наши девчонки гансов невоспитанных строят...))
Не пускают куда то там....
Да ещё и не скрывают откуда они..
Браво ... красавицы...!!!
- Да что же ты будешь делать-то!
- Да что же ты будешь делать-то!
Из Бурятии..
Тогда мы подождём...
Из Бурятии..
Тогда мы подождём...
Из США..
Тогда ничего не ясно..
Из США..
Тогда ничего не ясно..