Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2022

Один из сотрудников сборной Германии оскорбил менеджера стадиона из России

вчера, 14:59

На чемпионате мира в Катаре произошёл инцидент, связанный с Россией.

27 ноября на стадионе «Аль-Бейт» после матча 2-го тура ЧМ-2022 между Германией и Испанией немцы хотели побыстрее увидеться с родными, но сотрудница оргкомитета сказала им, что придётся какое-то время подождать, пока прилегающую территорию освободят от других зрителей, а после этого туда смогут пропустить членов семей участников турнира. Такой ответ не устроил одного из сотрудников технического персонала сборной Германии, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» прозвучали слова: «Тогда всё ясно» и нелицеприятная фраза. Эта ситуация оставила у всех её свидетелей неприятный осадок, тем более что девушка просто выполняла распоряжение вышестоящих сотрудников.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шалимов: «Мостовой просто сошёл с ума! Он — неблагодарная свинья!»
Вчера, 20:56
Мостовой: «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу?»
Вчера, 19:36
Адриано разводится с женой из-за чемпионата мира через 24 дня после свадьбы
Вчера, 19:26
Шалимов послал Мостового: «Не надо было бухать, если пить не умеешь»
Вчера, 19:05
Португальским футболистам запретили общаться с журналистами на английском
Вчера, 16:35
Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликт в сборной Бельгии
Вчера, 14:18
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 20:44
Ну и хорошо.А я пошутил-про Ходжу Насреддина,он ведь хадж совершал,поэтому ему многое прощалось за его вольные высказывания.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:39
Наоборот там погода 👍.
Специально выбрали конца ноября.После марта погода изменится становится очень жарко уважаемый.На счёт насриддина я не имею дело .Но главный Всевышний принияло наши молитвы и простыла нас от грехов.На счёт деньги не очень дорого.За двоих заплатить 3600.уе.
Союзник противников
Союзник противников ответ Дмитрюк (раскрыть)
вчера в 19:36
Зелику? Он такой,шайтан!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 19:36
Молодец! А я всё думал:Куда пропал? А теперь совсем близко ты подобрался к Насреддину-ага!Осталось "большой хадж" совершить,хотя это сейчас стало довольно опасным мероприятием.Да и дорогущее,наверное.Как здоровье,сбои сердечко не даёт в жару? Всё-таки не сезон,у вас тоже зима.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:21
Физкультпривет уважаемый.
Съездили в Саудовской Аравии.
Совершили УМРА.
Дай бог всем здоровья.
Tostao
Tostao
вчера в 19:21
Эти радужные швайни могут только с бабами воевать. П... ры.
bacek15
bacek15
вчера в 19:17
Почему нет фамилии "сотрудника"?
salleeh
salleeh
вчера в 18:59
Люди не ведитесь на эти дешевые публикации, эти журналисты не видят разницы между крушением самолета и падением велосипеда…
Союзник противников
Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 18:57
Дас ист русише Сибириан? Найн,их бин гибрид Тимурид+Чингизид! О,я-а,я-а...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:52
Потомку наци так и пристало общаться с нормальными людьми.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:24
Ты про Пугачёву? )
ABir
ABir
вчера в 18:19
Когда нашим газом грелись, то ничего было, что он из России
Дмитрюк
Дмитрюк
вчера в 18:12
Спасибо володьке
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:55
Вы откуда я АЛ - БУХАРИ.
Вам низкий поклон.🙏.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
Прикольно...
Наши девчонки гансов невоспитанных строят...))
Не пускают куда то там....
Да ещё и не скрывают откуда они..
Браво ... красавицы...!!!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:54
А в аэропорту их ждал аэрофлот.
- Да что же ты будешь делать-то!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:34
Наказать надо за это,нечего оскорблять.
Futurista
Futurista ответ Mark Avreliy (раскрыть)
вчера в 17:26
Снежная нигерия это как раз сша...там есть снег как и в России и негров в сша как в Нигерии...и белых амеров эти негры на колени поставили....
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Mark Avreliy (раскрыть)
вчера в 16:47
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 16:19
    В торец, видимо, давно не получал лгбтешник.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 16:18
    Что за нелицеприятная фраза?
    Mark Avreliy
    Mark Avreliy ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Все знают, что подобное нахальство как у этой хабалки могут демонстрировать только жители снежной нигерии и их братья по разуму. Поэтому "если она из сша" не могло произойти в принципе.
    Futurista
    Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Этому фрицу из сб. германии дедушка не рассказал о своих "подвигах"...
    Crooclin
    Crooclin ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:54
    🤣🤣🤣🤣
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 15:52
    Так совпало, что по каналу Культура только что был сюжет об Откчественной в*йне 1941-45 гг. Женщина рассказала, что будучи ребёнком лично видела, как фрицы бросили в костёр двух наших детей живыми, а ей с матерью чудом удалось спастись. Так что девушке на ЧМ ещё повезло…
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:44
    А вы откуда?...
    Из Бурятии..
    Тогда мы подождём...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:42
    Импотент поди заднеприводной!)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ John 5mith (раскрыть)
    вчера в 15:39
    У Вас сомнения?)
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:39
    А вы откуда?..
    Из США..
    Тогда ничего не ясно..
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 15:36
    Интересно, если она скажет что лесба - немцы прибегут перед ней извиняться?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     