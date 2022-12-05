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Гиббон-оракул из Загреба предсказал победу Хорватии над Японией

вчера, 17:55
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Гиббон по имени Кент, который обитает в зоопарке Загреба, предсказал победу сборной Хорватии над сборной Японии в 1/8 финала чемпионата мира.

В вольер Кента и его семейства ставят две коробки с флагами сборных и лакомствами внутри. Выбор засчитывается, когда гиббон начинает есть с одной из них. Сегодня Кент выбрал коробку с флагом Хорватии.

Примечательно, что Кент «делал прогнозы» ещё на ЧМ-2018. Тогда гиббон практически не ошибался.

Гиббон-оракул из Загреба предсказал победу Хорватии над Японией

Гиббон-оракул из Загреба предсказал победу Хорватии над Японией

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:31
38ли с этими животными прогнозами
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:03
Эх, рискует Кент...
Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 18:59
НЕльзя,они быстро снюхаются! На почве "тонкого юмора" и пристрастию к тяжёлому металлу.
Tostao
Tostao
вчера в 18:51
Этого гиббона срочно экспертом на МатчТВ!
Надо нивелировать присутствие Губернеева.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:37
Фигня ваш гиббон! Моя жена вошла ко мне и сказала :"Эти,в синем,победят".А потом уточнила :"А кто это???".
Пирамида
Пирамида
вчера в 18:15, ред.
Сборная Японии
Вратарь – Panasonic
Защитники – Honda, Sony, Nissan, Casio
Полузащитники – Toshiba, Suzuki, Mazda, Yamaha
Нападающие – Mitsubishi, Subaru
Главный тренер – Toyota
Запасные – Canon, Rakuten, Suzuki, Aiwa, Fujifilm, Sharp, Nintendo, Seiko
Futurista
Futurista
вчера в 18:01, ред.
Кот-драчун из погреба поставил на японцев...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:01
Это он по блату - он же в Загребе живёт!
ДСА
ДСА
вчера в 17:59
Куда более вкусный банан положат, тот и победит.
Гость
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