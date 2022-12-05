Гиббон-оракул из Загреба предсказал победу Хорватии над Японией

Гиббон по имени Кент, который обитает в зоопарке Загреба, предсказал победу сборной Хорватии над сборной Японии в 1/8 финала чемпионата мира.
В вольер Кента и его семейства ставят две коробки с флагами сборных и лакомствами внутри. Выбор засчитывается, когда гиббон начинает есть с одной из них. Сегодня Кент выбрал коробку с флагом Хорватии.
Примечательно, что Кент «делал прогнозы» ещё на ЧМ-2018. Тогда гиббон практически не ошибался.
Надо нивелировать присутствие Губернеева.
Надо нивелировать присутствие Губернеева.
Вратарь – Panasonic
Защитники – Honda, Sony, Nissan, Casio
Полузащитники – Toshiba, Suzuki, Mazda, Yamaha
Нападающие – Mitsubishi, Subaru
Главный тренер – Toyota
Запасные – Canon, Rakuten, Suzuki, Aiwa, Fujifilm, Sharp, Nintendo, Seiko
Вратарь – Panasonic
Защитники – Honda, Sony, Nissan, Casio
Полузащитники – Toshiba, Suzuki, Mazda, Yamaha
Нападающие – Mitsubishi, Subaru
Главный тренер – Toyota
Запасные – Canon, Rakuten, Suzuki, Aiwa, Fujifilm, Sharp, Nintendo, Seiko