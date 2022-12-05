Гиббон-оракул из Загреба предсказал победу Хорватии над Японией

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вчера, 17:55

Гиббон по имени Кент, который обитает в зоопарке Загреба, предсказал победу сборной Хорватии над сборной Японии в 1/8 финала чемпионата мира.

В вольер Кента и его семейства ставят две коробки с флагами сборных и лакомствами внутри. Выбор засчитывается, когда гиббон начинает есть с одной из них. Сегодня Кент выбрал коробку с флагом Хорватии.