Сборная Португалии считает, что первый гол в матче с Уругваем забил Роналду

Федерация футбола Португалии собирается предоставить ФИФА доказательства того, что первый гол во встрече 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Уругваем (2:0) был забит Криштиану Роналду.
Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша в эпизоде с первым голом португальцев и, возможно, коснулся мяча. Но ФИФА записала гол на Фернандеша.
Пересмотри много штрафных ударов Месси на точность, сколько раз он бил в самую паутину. В ворота США был похожий штрафной на ЧМ. А гол в ворота Мексики очень похож на гол в ворота Валенсии.
У Роналду вообще нет таких точных ударов, просто силой бьёт на удачу.
Пересмотри много штрафных ударов Месси на точность, сколько раз он бил в самую паутину. В ворота США был похожий штрафной на ЧМ. А гол в ворота Мексики очень похож на гол в ворота Валенсии.
У Роналду вообще нет таких точных ударов, просто силой бьёт на удачу.