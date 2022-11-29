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Сборная Португалии считает, что первый гол в матче с Уругваем забил Роналду

вчера, 14:30
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Федерация футбола Португалии собирается предоставить ФИФА доказательства того, что первый гол во встрече 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Уругваем (2:0) был забит Криштиану Роналду.

Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша в эпизоде с первым голом португальцев и, возможно, коснулся мяча. Но ФИФА записала гол на Фернандеша.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 21:48
Теперь будет отращивать шевелюру чтобы бошка казалась выше
Усы Пескова
Усы Пескова ответ А. Ермолов (раскрыть)
вчера в 20:56
А гол без разбега слабо Роналду забить?) с одного шага!
Так могут только великие игроки, а не просто статисты, которые истерят насчёт забитого Бруну голом.
Усы Пескова
Усы Пескова ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:53
Датчик не среагировал потому, что реально касания не было.
Увеличенный вид сверху показывает маленький просвет между волосами и мячом.
А заявление сборной Португалии просто не уважает Бруну Фернандеша, полное неуважение к игроку!
Но в ручной сборной будут делать такие низкие заявления в угоду своему капризному игроку.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 20:11
Как правильно заметил комментатор того матча, надо было после геля зачесывать наверх а не прилизывать )))
pomor45
pomor45
вчера в 19:39
У этих - возможно, у ФИФА - датчик в мячике. Против техники не попрёшь - она взяток не берёт и перед звёздами не преклоняется. Не забивал Рон гол, не было касания. Если хотите подарить, так и скажите - воля ваша.
А. Ермолов
А. Ермолов ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:36
Ага, как кубки Америки каждый год пока Аргентина не выиграет)
e7jk3ywd44he
e7jk3ywd44he ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:34
Этот волосок Роналду ещё до матча приклеил, на всякий случай.
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 19:21
Даааа, Роналду красиво забил, а вот гном -чипсоед саматропиновый в 37 даже на 5 см не подпрыгнет))
Усы Пескова
Усы Пескова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:01
Я про игру Месси в этом сезоне, о его умении забивать и раздавать. И на ЧМ он справляется прекрасно!
Отчаянный удар? Удар на точность! Все это видели. Зачем нагло отрицать? Потому что Роналду не может такие забивать? И голевых у него нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Остынь. Бесполезно. Ты этих товарищей спроси, почему один из лучших киперов мира - Куртуа схожий гол пропустил от марокканцев, когда ему помеху напад создал. Ничё путного не ответят. А! Ответят, что Куртуа - дно и ничего не мешало ему отбить этот мячик. )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Усы Пескова (раскрыть)
вчера в 17:49
Не пойму о чем ты, точнее- ты совсем о другом, не о ЧМ , а о безинформативной статистике.
Я беру только ЧМ, и пока что худший игрок на нём из тех от кого ждали чуда это Месси, потому что ни одного гола не создал головой.
1ый симуляция паредаса
2ой отчаяный удар абы кудаа
3.голевое расставание с мячом для портокола
4 пешком 200 минут и запорол два гола медлительностью
Усы Пескова
Усы Пескова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:41
Может ты просто не признаешь голы и передачи других игроков? Каждый игровой день мы наблюдаем голы на грани оффсайда.
Пересмотри все голевые хотя бы за нынешний сезон, сколько разрезающих голевых передач отдал Месси, он второй вроде как по ассистам в Европе. Роналду и близко нет, там пропасть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:39
Больше скажу.....
Он и второй гол забил...
Если очень внимательно присмотреться....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Усы Пескова (раскрыть)
вчера в 17:36
Мы здесь не по понятиям, а по сути, по наполнению, так вот пас Месси не имел сути, таких сотни за матч, понимаешь? А такой гениальной игры на линии офсайда и верховой игры с мячом нет ни у кого кроме Роналду на ЧМ
Усы Пескова
Усы Пескова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:31
Сто раз видел обзор, крутили много раз, гол просто идеальный был, не на удачу как обычно бьёт Роналду со штрафного или как вчера пытался пробить много раз, но блокировали всегда. Нет такого понятия "просто расстался с мячом", есть пас, после которого произошёл гол. Есть автор гола, а есть автор передачи - Лионель Месси!))
Пересмотри много штрафных ударов Месси на точность, сколько раз он бил в самую паутину. В ворота США был похожий штрафной на ЧМ. А гол в ворота Мексики очень похож на гол в ворота Валенсии.
У Роналду вообще нет таких точных ударов, просто силой бьёт на удачу.
Верг
Верг
вчера в 17:17
Кек, португезы готовы дальше лизать старому мешку, нежели сделать приятное будущему португальского футбола, в лице полузащитника манчестера
isamsn
isamsn
вчера в 16:38
Второй гол был забит от здницы защитника. Нужно записать как автогол? Бред какой то. Мяч летел в ворота и направления не менял. Тем самым участия Роналдо в этом эпизоде отсутствует!
Брулин
Брулин
вчера в 16:34
Есть предложение не заканчивать матчи с участием Португалии до тех пор, пока Роналду не забьет гол)
SAMURАI
SAMURАI ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:33
А они всегда любили простой толчок мяча пешехода называть гениальным пасом)))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Усы Пескова (раскрыть)
вчера в 16:32
Пересмотрите обзор, Месси отдал мяч партнеру не под удар и не на выход, а просто расстался с мячом, это не голевая.
Гол тоже мусорный, из ниоткуда, завтра такое не повторить
112910415
112910415
вчера в 16:31
мегазвезда прямо притягивает к себе скандалы ... или же создаёт их !
Komitas
Komitas ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:31
Очень даже смешно))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:30
Нет, у него только есть пешие прогулки
bt68ju7yqvy8
bt68ju7yqvy8
вчера в 16:18
Давайте все мячи сборной Португалии записывать на Роналду, иначе он скандалить начнет
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 16:16
Даже в Федерации футбола Португалии помешаны на Роналду, будто это был автогол игрока соперника, а не Бруно забил.
Даже там им приходиться считаться с Роналду, ведь без него они не выиграли бы этот матч.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 16:14
Роналду в плей-офф, месси остается в группе.
Усы Пескова
Усы Пескова
вчера в 16:14
Сборная Португалии от имени Роналду сделал заявление:
"Возможно и коснулся мяча". Аргумент очень сильный!
Усы Пескова
Усы Пескова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:13
У Месси с Мексикой гол + голевая передача. Вы вообще игру смотрели?
"эксперт", который отрицает гол и голевую Месси, но переписывает гол - фантом на Роналду?)) понятно всё с вами "экспертами".
Sadjon
Sadjon
вчера в 16:05
Скорее всего забил Роналду.....
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 16:04
Команда набирает обороты, выигрывает матч за матчем, нет надо заняться фигнёй, обидеть Бруно, посеять смуту, идиотизм!
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