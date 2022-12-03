Азар может уйти из сборной Бельгии после невыхода в плей-офф ЧМ

Нападающий «Реала» Эден Азар может закончить карьеру в сборной Бельгии.
По данным источника, такое решение Азар может принять из-за невыхода «красных дьяволов» в плей-офф чемпионата мира.
Эден ещё окончательно не определился, стоит ли ему уходить из сборной. В ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с близкими людьми.
Вы все кажетесь взрослыми и умными людьми, так почему трудно понять одну вещь: если кто-то хочет много комментировать и у него много времени на это - это его право, если кто-то не может много комментировать и у него нет много времени на это - это его право. И первый и второй хотят участвовать в конкурсе прогнозов, где важна удача, и еще, если не у всех равные баллы, то это просто неправильно. И что тогда делать второму?
Администрация предоставила всем желающим возможность создавать несколько аккаунтов, чтобы было равенство - противовес комментирующим людям. Так вот, если эта математика не ясна - так идите на курсы математики.
И еще один вопрос: кому какое дело кто как играет? Человек может поставить на точный счет и выиграть, а другой человек может поставить на коэффициенты от 1.1 до 1.4, и свои 30000 баллы за месяц превратить победу в группе. Каждый сам решает - какой вариант ему по душе. Так зачем спорить? Не думаю, что это приведет к чему-то хорошему.
КП - это конкурс знаний и интриг, 1.1-1.5 - это не интрига. Представь, 40000 рублей поставил на 1.1 и выиграл, ура! Где интрига? Где знание? Но это не мое дело, как я и сказал - каждый сам решает как играть. Спасибо за внимание.
Вы все кажетесь взрослыми и умными людьми, так почему трудно понять одну вещь: если кто-то хочет много комментировать и у него много времени на это - это его право, если кто-то не может много комментировать и у него нет много времени на это - это его право. И первый и второй хотят участвовать в конкурсе прогнозов, где важна удача, и еще, если не у всех равные баллы, то это просто неправильно. И что тогда делать второму?
Администрация предоставила всем желающим возможность создавать несколько аккаунтов, чтобы было равенство - противовес комментирующим людям. Так вот, если эта математика не ясна - так идите на курсы математики.
И еще один вопрос: кому какое дело кто как играет? Человек может поставить на точный счет и выиграть, а другой человек может поставить на коэффициенты от 1.1 до 1.4, и свои 30000 баллы за месяц превратить победу в группе. Каждый сам решает - какой вариант ему по душе. Так зачем спорить? Не думаю, что это приведет к чему-то хорошему.
КП - это конкурс знаний и интриг, 1.1-1.5 - это не интрига. Представь, 40000 рублей поставил на 1.1 и выиграл, ура! Где интрига? Где знание? Но это не мое дело, как я и сказал - каждый сам решает как играть. Спасибо за внимание.