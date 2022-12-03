Азар может уйти из сборной Бельгии после невыхода в плей-офф ЧМ

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сегодня, 13:01

Нападающий «Реала» может закончить карьеру в сборной Бельгии.

По данным источника, такое решение Азар может принять из-за невыхода «красных дьяволов» в плей-офф чемпионата мира.

Эден ещё окончательно не определился, стоит ли ему уходить из сборной. В ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с близкими людьми.