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Мбаппе может не появляться на пресс-конференциях из-за главного спонсора ЧМ

сегодня, 16:58

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе выступает против алкоголя.

Мбаппе отказался появляться на пресс-конференциях во время чемпионата мира в Катаре. Футболист не хочет, чтобы ему задавали вопросы о его будущем. Также стало известно о том, что отказ может иметь неспортивную причину.

Как сообщает L'Équipe, француз не хочет, чтобы его ассоциировали с Budweiser — производителем пива, главным спонсором ЧМ-2022. Мбаппе не хочет рекламировать алкогольные напитки, чтобы не наносить ущерб своему имиджу. Также футболист выступает против рекламы брендов нездоровой пищи и ставок на спорт.

Нападающий ПСЖ не собирается давать ни одной пресс-конференции до конца мундиаля.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:50
Он может себе это позволить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:48
Это получается главный спонсор ЧМ - производитель пива ! Чемпионат на котором нельзя пить пиво! Вот уж по истине Катар - страна контрастов!🥺
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 17:22
Молодец.Это гномяре можно и майку соперника топтать,и левые пендали бить,а Мбаппе нужно о будущем думать.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12
Ну все, предотвратил распространение алкоголизма в мире. Зато когда Катар пивас на стадионе запретил - это плохо, это другое. Чистый бред. Вот такие отказы, как правило, дают ещё больший эффект рекламы.

Ну а так что, пить пиво - это чистое зло. То ли дело, жить с трансвеститом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:05
Он звезда, ему всё можно!
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