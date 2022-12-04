Мбаппе может не появляться на пресс-конференциях из-за главного спонсора ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе выступает против алкоголя.
Мбаппе отказался появляться на пресс-конференциях во время чемпионата мира в Катаре. Футболист не хочет, чтобы ему задавали вопросы о его будущем. Также стало известно о том, что отказ может иметь неспортивную причину.
Как сообщает L'Équipe, француз не хочет, чтобы его ассоциировали с Budweiser — производителем пива, главным спонсором ЧМ-2022. Мбаппе не хочет рекламировать алкогольные напитки, чтобы не наносить ущерб своему имиджу. Также футболист выступает против рекламы брендов нездоровой пищи и ставок на спорт.
Нападающий ПСЖ не собирается давать ни одной пресс-конференции до конца мундиаля.
Ну а так что, пить пиво - это чистое зло. То ли дело, жить с трансвеститом...
Ну а так что, пить пиво - это чистое зло. То ли дело, жить с трансвеститом...