Мбаппе может не появляться на пресс-конференциях из-за главного спонсора ЧМ

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сегодня, 16:58

Форвард сборной Франции выступает против алкоголя.

Мбаппе отказался появляться на пресс-конференциях во время чемпионата мира в Катаре. Футболист не хочет, чтобы ему задавали вопросы о его будущем. Также стало известно о том, что отказ может иметь неспортивную причину.

Как сообщает L'Équipe, француз не хочет, чтобы его ассоциировали с Budweiser — производителем пива, главным спонсором ЧМ -2022. Мбаппе не хочет рекламировать алкогольные напитки, чтобы не наносить ущерб своему имиджу. Также футболист выступает против рекламы брендов нездоровой пищи и ставок на спорт.