Главный тренер сборной Марокко назвал лучшего игрока своей команды

Главный тренер сборной Марокко поделился мнением об игроке команды .

То, что он делает, великолепно. Марокканцы в него верили, и он ответил им. Мы возлагаем на него ответственность, но и любим его. Он как Неймар для Бразилии, Мбаппе для Франции. Хаким наш лучший футболист. Некоторые тренеры полагают, что все футболисты достойны одинакового отношения, но это не так. Хаким не просто игрок. Я его очень люблю и уважаю, ибо он этого заслуживает. Как и Ашраф Хакими, как и другие футболисты. Они показали, что ради сборной готовы на все.