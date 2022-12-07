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Главный тренер сборной Марокко назвал лучшего игрока своей команды

вчера, 18:20

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился мнением об игроке команды Хакиме Зиеше.

То, что он делает, великолепно. Марокканцы в него верили, и он ответил им. Мы возлагаем на него ответственность, но и любим его. Он как Неймар для Бразилии, Мбаппе для Франции. Хаким наш лучший футболист. Некоторые тренеры полагают, что все футболисты достойны одинакового отношения, но это не так. Хаким не просто игрок. Я его очень люблю и уважаю, ибо он этого заслуживает. Как и Ашраф Хакими, как и другие футболисты. Они показали, что ради сборной готовы на все.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:31
В следующей игре вас ждёт разочарование, Марокко поедет домой !
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