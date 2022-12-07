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Сестра Роналду попросила Криштиану уйти из сборной Португалии

вчера, 18:03

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру попросила своего брата покинуть расположение национальной команды на мундиале в Катаре, опубликовав пост в своих социальных сетях.

Я очень хочу, чтобы он ушел из сборной и вернулся домой, сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать, что все в порядке. Не хочу, чтобы он продолжал. Мы достаточно страдали.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:09
правильно,сборная португалии для быдл.
Ironigor
Ironigor ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:51
Вот это тоже одна из частей того о чём я и писал. Вокруг Ронное пространство инсайда, вбросов, чернухи и бездарности СМИ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:39
На самом деле именно в этой ситуации журналисты не при чем. Это скорее всего из инстаграма, я не понимаю зачем это публиковать здесь..
Johnes
Johnes
вчера в 20:36
Чем хуже игра, тем больше возни вокруг Роньки. О победе команды уже все забыли! Что ни заголовок, то Роналду то, Роналду это. Сделай одолжение - свали уж побыстрее куда-нибудь, а лучше завяжи со спортом - пора уже! все вздохнут с облегчением и переключатся на футбол.
112910415
112910415
вчера в 20:31
хм ...
а любящая сестра не могла обратиться к несчастному брату не публично ?!
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:26
Ну сестру можно понять, до появления Криштиану Роналду в сборной они лишь дважды играли на ЧМ, а с ним 5 раз.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:13
Ну как займут подчетное 3-е место тогда и свалит
kyxy
kyxy
вчера в 20:09
Фанаты сборной Португалии недовольны Роналду, а его семья подливает масла в огонь. Оскорбляют всех вокруг партнёров по команде, фанатов.
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Страдальцы отыскались. Может к лику Святых посвятить?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:53
Я конечно же уважаю Рона но не понимаю призывы сестры.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:43
Этим Роналду сделает одолжение Португалии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:16
Журналисты, гибриды инсайдеры уже за69ли и Рона и его семью и всех вокруг !(((
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:16
Я обожаю его родственников... Всех... А-ха-ха-ха...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:45
Это перенасыщение вниманием со стороны прессы, деньгами, известностью и т п - попросту говоря "с жиру бесятся"!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:42
Она также как и многие, видит его со стороны и ей жалко наблюдать его бесплодные усилия. А он все еще думает что самый лучший. Может услышит родную сестру.
adekvat
adekvat
вчера в 18:31
Семейка Адамс отдыхает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:08
Даже сестра Роналду понимает, что Роналду уже хватить позориться и надо завязывать с футболом.
Роналду не приноси страдания семье и близким, заканчивай карьеру, тебя уже об этом родственники умоляют.

Да, уж, это уже реальное дно...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:08
Умные люди в этой семье походу так и не появились..
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
вчера в 18:04
Никто и не сомневался)
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