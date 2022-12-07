Сестра Роналду попросила Криштиану уйти из сборной Португалии

Сестра нападающего сборной Португалии попросила своего брата покинуть расположение национальной команды на мундиале в Катаре, опубликовав пост в своих социальных сетях.

Я очень хочу, чтобы он ушел из сборной и вернулся домой, сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать, что все в порядке. Не хочу, чтобы он продолжал. Мы достаточно страдали.