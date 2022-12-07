Сестра Роналду попросила Криштиану уйти из сборной Португалии

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру попросила своего брата покинуть расположение национальной команды на мундиале в Катаре, опубликовав пост в своих социальных сетях.
Я очень хочу, чтобы он ушел из сборной и вернулся домой, сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать, что все в порядке. Не хочу, чтобы он продолжал. Мы достаточно страдали.
а любящая сестра не могла обратиться к несчастному брату не публично ?!
а любящая сестра не могла обратиться к несчастному брату не публично ?!
Роналду не приноси страдания семье и близким, заканчивай карьеру, тебя уже об этом родственники умоляют.
Да, уж, это уже реальное дно...
Роналду не приноси страдания семье и близким, заканчивай карьеру, тебя уже об этом родственники умоляют.
Да, уж, это уже реальное дно...