Уокер рассказал, что сделает с Мбаппе в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Англии рассказал, что должен сделать с нападающим Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Это не игра Англии против Мбаппе, это матч Англии против Франции. Я отношусь к Килиану с уважением, но не собираюсь расстилать перед ним красную дорожку, чтобы он забил. Я понимаю, что мне нужно сделать — остановить его. Наверное, легче сказать, чем сделать, но я объективно оцениваю себя. Я и раньше сталкивался с великими игроками, поэтому отношусь к этому проще.