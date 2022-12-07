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Уокер рассказал, что сделает с Мбаппе в матче 1/4 финала ЧМ-2022

вчера, 18:11
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Защитник сборной Англии Кайл Уокер рассказал, что должен сделать с нападающим Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Это не игра Англии против Мбаппе, это матч Англии против Франции. Я отношусь к Килиану с уважением, но не собираюсь расстилать перед ним красную дорожку, чтобы он забил. Я понимаю, что мне нужно сделать — остановить его. Наверное, легче сказать, чем сделать, но я объективно оцениваю себя. Я и раньше сталкивался с великими игроками, поэтому отношусь к этому проще.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:38
Пока связист мотал катушку, десантник ** его подружку)))
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 05:36
Хоть я и болею за Францию, но нужно сказать правду, уркер отличный защитник, даже не могу точно сказать, у кого скорость больше у уокера или Мбаппе этим и интересно .будет за этим наблюдать, но уокер по тяжелее двигается чем Мбаппе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:37
Пока Уокер будет бегать за Мбаппе...Жиру оформит дубль..))
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:34
Уокер только рассказал, что сделает, а Мбаппе просто покажет.
Брулин
Брулин
вчера в 21:08
Единственный плюс Англии - шикарный подбор игроков, индивидуально точно не слабее Франции,
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 21:06
Забавно будет посмотреть на Уокера с языком на плече минут через 20 после начала игры) Тяжко ему придется с нынешней формой трансофила.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:38
Если только калечит иначе не остановить
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:25
Мбаппе просто так не остановить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:07
Остаётся только дождаться 10 число и проверить утверждение Уокера на деле.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:01
Красная дорожка.
Красная на дорожку.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 18:58
я и раньше сталкивался с великими игроками, один раз в дверях бара ударился об Аршавина например.
Slesa
Slesa
вчера в 18:56
-Я смогу его побить?
-Да. Поленом по голове, пока спит. По другому никак)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Интересно будет посмотреть как Мбаппе будет катать этого пассажира!)
Прохорович
Прохорович
вчера в 18:39
я кго буду лупить по ногам пока меня не удалят
adekvat
adekvat
вчера в 18:34
Я не буду стелить ему красную дорожку, я его несколько раз скошу, получу красную карточку, подожду остальную команду в раздевалке и мы вместе поедем домой в Лондон.
Гость
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