Шоу прокомментировал будущее Саутгейта

Защитник сборной Англии признался, что он и его товарищи по сборной хотят продолжить работу под руководством , независимо от исхода матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции:

Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нём, не было много лет.

Я понимаю, что наша команда пока не выиграла никаких трофеев и это разочаровывает, но сборная движется в верном направлении. Конечно, начнутся всякие разговоры, если нам не удастся победить в субботу, но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе.