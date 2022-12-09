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Шоу прокомментировал будущее Саутгейта

вчера, 08:36
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Защитник сборной Англии Люк Шоу признался, что он и его товарищи по сборной хотят продолжить работу под руководством Гарета Саутгейта, независимо от исхода матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции:

Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нём, не было много лет.

Я понимаю, что наша команда пока не выиграла никаких трофеев и это разочаровывает, но сборная движется в верном направлении. Конечно, начнутся всякие разговоры, если нам не удастся победить в субботу, но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после чемпионата мира в Катаре.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 08:59
Завтра посмотрим на его будущее.
Mher Door
Mher Door
вчера в 08:55
Завтре у ний будет ШОУ вылета.
ДСА
ДСА
вчера в 08:50
Вылетят в 1/4 и тогда стоит задуматься.
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