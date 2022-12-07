Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может покинуть национальную команду.
Наставник обеспокоен уходом своего друга Оливера Бирхоффа с поста менеджера немецкой сборной. Теперь Флик сильно сомневается в том, что ему стоит оставаться в сборной Германии.
Логично, с таким-то фееричным результатом.
Логично, с таким-то фееричным результатом.
По поводу чехлов тоже могу сказать.
Там и про планшет и прочее тоже ничего не сказано, а люди просят.
А по той же логике, чехол на смартфон, планшет, машину и ещё там какой то там предмет это чехол.
По поводу чехлов тоже могу сказать.
Там и про планшет и прочее тоже ничего не сказано, а люди просят.
А по той же логике, чехол на смартфон, планшет, машину и ещё там какой то там предмет это чехол.