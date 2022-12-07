Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии

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вчера, 09:33

Главный тренер сборной Германии может покинуть национальную команду.

Наставник обеспокоен уходом своего друга с поста менеджера немецкой сборной. Теперь Флик сильно сомневается в том, что ему стоит оставаться в сборной Германии.