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Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии

вчера, 09:33

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может покинуть национальную команду.

Наставник обеспокоен уходом своего друга Оливера Бирхоффа с поста менеджера немецкой сборной. Теперь Флик сильно сомневается в том, что ему стоит оставаться в сборной Германии.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
Ничего удивительного. Провал за провалом .
ДСА
ДСА
вчера в 11:01
После такой неудачи он сам должен изъявить желание уйти, причем без всяких компенсаций.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:40
Фриц сам должен был уйти сразу же после провала на ЧМ.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:36
Рангник свободен, может до конца добить Сборную Гкрмании.))
протон
протон
вчера в 10:29
Нет результата нет работы
Логично, с таким-то фееричным результатом.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:57
Это лишь один турнир. Не стоит горячиться. Занимать пост сборной Германии большая честь, я считаю. На самом деле, подбор игроков у них сейчас не разбежишься
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
С такими результатами однозначно!
ОПС
ОПС
вчера в 09:51, ред.
Почему то думаю, что так оно и будет. Но пусть сами решают. Это их дело.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:49
Думается, что ДОЛЖЕН покинуть пост херр Флик.
DXTK
DXTK
вчера в 09:42
Если Флик Уйдет............ну тогда пускай Клинсман вернется, на домашнем ЧМ 2006 он тренировал - бронза, сможет и на домашнем Евро 2024 Германию подготовить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:42
Бергхофф предусмотрительно сделал флик-фляк.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:39
Просто в последнее время пользователи стали заказывать себе призы, вот и я подумал, а чем я хуже их.
По поводу чехлов тоже могу сказать.
Там и про планшет и прочее тоже ничего не сказано, а люди просят.
А по той же логике, чехол на смартфон, планшет, машину и ещё там какой то там предмет это чехол.
Гость
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