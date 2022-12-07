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Роберто Мартинес может возглавить сборную Испании

вчера, 08:57

Бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить национальную команду Испании.

Испанцы проиграли Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 и вылетели с турнира (0:0 в основное время, 0:3 в серии пенальти).

Сборная Бельгии не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв 3-е место в своей группе.

Королевская федерация футбола Испании рассматривает Мартинеса в качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера «красной фурии».

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Все комментарии
xajaks
xajaks
сегодня в 00:39
бред сумасшедшего
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 20:38
Хави был бы идеальным вариантом😉
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:40, ред.
Эмери уже тренирует Астон Виллу, это маловероятно.
Бенитес мог бы возглавить сборную Испании, но там нужна сортировка состава. Все таки звездное поколение футболистов уже не играет за сборную Испании. Тики така уже не работает, нужен другой футбол, а для Бенитеса нужны атлеты.
Хотелось бы чтобы Бенитес возглавил сборную Южной Кореи, у которых глаза горят и они подходят для футбола Бенитеса.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:43
Может дело не в тренер, а в банальной недооценке Марокко. До этого матча Испания выносила всех. Марокко по технике почти не уступают Испании. Да и та же проблема с забивным форвардом, которая сгубила Германию
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:03
загубил курильщиков, теперь возьмется за испанцев
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:53
Роджера Шмидта, или подобного, кто ставит агрессивный футбол
Dima salev
Dima salev
вчера в 10:38
Подключиться с одного неудачника на другого это тупость.
Лехим Лев идеальный кандидат
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:37
Утка наверно. Федерация футбола Испании не думаю, что безголовые.
протон
протон
вчера в 10:33
В чем смысл? Имея крутой состав Бельгии в самом расцвете сил, Мартинес особо ничего не показал.
Меняют одно дно на другое.
Испанцы решили вообще больше из группы не выходить?
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:22
Да ладно - вон возьмите Флика из Германии , такой же специалист !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:50
Как говорится, махнемся не глядя...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:45
Если с целью добить Испанию на глушняк - тогда этот "спец" в самый раз!)
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 09:31
😂😂😂😂😂😂
DXTK
DXTK
вчера в 09:27
физрук физрука, Мне кажется лучше было поставить Унаи Эмери ну или Бенитеса взять.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:24
Так я не автомобиль прошу, а только чехлы на него.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:21
Пусть попробует,может и зайдёт !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:15
Здравствуйте. Так у Вас получить как выигрыш тот приз не получится.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:11
Поднял Бельгию на недосягаемую низоту,можно заняться и сборной банкротов,а недавно ещё гегемонов.
Правила развития едины,а кто-то никак не хотел смириться с тем,что падут и Германия,и Испания...Ждём следующих,особенно профессиональных провокаторов,из числа колонизаторов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:07
Тогда уж пусть Луиска остаётся.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:05
У меня нет смартфона, но есть машина.
Можно мне указать марку машины и в случае выигрыша получить чехлы на неё?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:04
Ещё не легче,это вообще не тренер
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Рубцовский, Q-J-G-911 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 17. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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