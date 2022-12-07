Роберто Мартинес может возглавить сборную Испании

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вчера, 08:57

Бывший наставник сборной Бельгии может возглавить национальную команду Испании.

Испанцы проиграли Марокко в 1/8 финала ЧМ -2022 и вылетели с турнира (0:0 в основное время, 0:3 в серии пенальти).

Сборная Бельгии не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв 3-е место в своей группе.

Королевская федерация футбола Испании рассматривает Мартинеса в качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера «красной фурии».