Роберто Мартинес может возглавить сборную Испании

Бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить национальную команду Испании.
Испанцы проиграли Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 и вылетели с турнира (0:0 в основное время, 0:3 в серии пенальти).
Сборная Бельгии не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв 3-е место в своей группе.
Королевская федерация футбола Испании рассматривает Мартинеса в качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера «красной фурии».
Бенитес мог бы возглавить сборную Испании, но там нужна сортировка состава. Все таки звездное поколение футболистов уже не играет за сборную Испании. Тики така уже не работает, нужен другой футбол, а для Бенитеса нужны атлеты.
Хотелось бы чтобы Бенитес возглавил сборную Южной Кореи, у которых глаза горят и они подходят для футбола Бенитеса.
Бенитес мог бы возглавить сборную Испании, но там нужна сортировка состава. Все таки звездное поколение футболистов уже не играет за сборную Испании. Тики така уже не работает, нужен другой футбол, а для Бенитеса нужны атлеты.
Хотелось бы чтобы Бенитес возглавил сборную Южной Кореи, у которых глаза горят и они подходят для футбола Бенитеса.
Лехим Лев идеальный кандидат
Лехим Лев идеальный кандидат
Меняют одно дно на другое.
Испанцы решили вообще больше из группы не выходить?
Меняют одно дно на другое.
Испанцы решили вообще больше из группы не выходить?
Правила развития едины,а кто-то никак не хотел смириться с тем,что падут и Германия,и Испания...Ждём следующих,особенно профессиональных провокаторов,из числа колонизаторов.
Правила развития едины,а кто-то никак не хотел смириться с тем,что падут и Германия,и Испания...Ждём следующих,особенно профессиональных провокаторов,из числа колонизаторов.
Можно мне указать марку машины и в случае выигрыша получить чехлы на неё?
Можно мне указать марку машины и в случае выигрыша получить чехлы на неё?