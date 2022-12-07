Флик остается в сборной Германии, он будет готовить команду к Евро-2024

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вчера, 21:17

Главный тренер сборной Германии останется у руля команды вплоть до чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

Я и мой тренерский штаб оптимистично смотрим на домашний чемпионат Европы. Мы можем достичь гораздо больших успехов, чем на турнире в Катаре. На ЧМ -2022 мы упустили хорошую возможность показать себя. Мы запомнили и усвоили этот урок.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре немцы не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе Е.