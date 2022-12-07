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Флик остается в сборной Германии, он будет готовить команду к Евро-2024

вчера, 21:17

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется у руля команды вплоть до чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

Я и мой тренерский штаб оптимистично смотрим на домашний чемпионат Европы. Мы можем достичь гораздо больших успехов, чем на турнире в Катаре. На ЧМ-2022 мы упустили хорошую возможность показать себя. Мы запомнили и усвоили этот урок.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре немцы не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе Е.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:48
Будь у него форвард уровня хотя бы Подольски то вышел бы в полуфинал как минимум.На Хавертцах и Фулькругах счастье не построить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:40
"Какое мне дело до всех до вас,а вам -до меня!" Песня из к\ф "Последний дюйм".
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:13
пративный Флик
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:45
«Закрыл рты» критикам
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:29, ред.
Полностью согласен с тем,что Флик остается!!!!!!!!!!!!!Германия выступила очень плохо,но по всем показателям(группового этапа),сборная Германии была на первом месте(по ударам,по иксджи и прочим)!!!!!!!!!!!!!Их подвела ооооочень плохая реализация своих моментов!!!!!!!!!!!!!!!Гляньте сами статистику!!!!!!!!!!Их судьба наказала за заднеприводную пропаганду!!!!!!!!!!!!!!!!
karnager
karnager
вчера в 21:23
Радужные повязки тоже остаются? В комплекте?
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 21:20
Полный провал Германии не повод увольнять Флика. Он построил такую Баварию,что та вынесла барселону с месси со счетом 2-8.

Здесь ему нужно время, ведь с Испанией прибавили после пропущенного гола, и с Коста-Рикой также. Ошибка многих тренеров ставить возрастных игроков в основу. Их надо ротировать с молодыми. Флику надо дать провести ЧЕ, а там смотреть по ситуации.
Гость
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