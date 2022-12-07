Флик остается в сборной Германии, он будет готовить команду к Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется у руля команды вплоть до чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.
Я и мой тренерский штаб оптимистично смотрим на домашний чемпионат Европы. Мы можем достичь гораздо больших успехов, чем на турнире в Катаре. На ЧМ-2022 мы упустили хорошую возможность показать себя. Мы запомнили и усвоили этот урок.
Напомним, что на чемпионате мира в Катаре немцы не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе Е.
Здесь ему нужно время, ведь с Испанией прибавили после пропущенного гола, и с Коста-Рикой также. Ошибка многих тренеров ставить возрастных игроков в основу. Их надо ротировать с молодыми. Флику надо дать провести ЧЕ, а там смотреть по ситуации.
Здесь ему нужно время, ведь с Испанией прибавили после пропущенного гола, и с Коста-Рикой также. Ошибка многих тренеров ставить возрастных игроков в основу. Их надо ротировать с молодыми. Флику надо дать провести ЧЕ, а там смотреть по ситуации.