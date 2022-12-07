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Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы Саутгейт остался в сборной

вчера, 21:30

Футбольная ассоциация Англии (FA) хочет, чтобы главный тренер местной сборной Гарет Саутгейт продолжил работать на данном посту.

Ранее сообщалось, что специалист может покинуть сборную Англии после чемпионата мира, чтобы поработать на клубном уровне, однако FA рассчитывает на то, что Саутгейт продолжит работать с национальной командой до конца чемпионата Европы 2024 года. Если Саутгейт все же решит покинуть свой пост, FA приложит максимум усилий, чтобы убедить его остаться и доработать оставшиеся два года по контракту. Результат матча против национальной команды Франции в 1/4 финала чемпионата мира на данное решение не повлияет.

Ранее появилась новость о судьбе наставника сборной Германии.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
Мнение может легко изменится, достаточно одного провального матча.
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:04
зачем,тоже под хвост дает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:33
Я тоже не против пусть остаётся!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 21:32
Сборной Англии нужен другой тренер.
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