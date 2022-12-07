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Главный тренер молодежной сборной Испании может сменить Луиса Энрике

вчера, 19:03
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте может возглавить главную национальную команду.

Сообщается, что именно наставник молодежной команды является основным кандидатом на место Луиса Энрике.

Напомним, что накануне сборная Испании проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 — по пенальти).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:35
Один Луис сменит другого.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:46, ред.
Первое, чтобы сделал на месте нового тренера выгнал бы всех полузатников, особенно каталонских, оставив только злых напов, опорников и защиту, и выпускал бы на поле 10ть человек, чтобы изначально были в меньшинстве и бежали вперёд
Энрике норм тренер, но он не спрашивал за результат с игроков. Нет результативных действий сразу на лавку
lotsman
lotsman
вчера в 19:14
Один раз споткнулся и уже на выход. До этого устраивал, а теперь нет?
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