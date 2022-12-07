Главный тренер молодежной сборной Испании может сменить Луиса Энрике

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте может возглавить главную национальную команду.
Сообщается, что именно наставник молодежной команды является основным кандидатом на место Луиса Энрике.
Напомним, что накануне сборная Испании проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 — по пенальти).
Энрике норм тренер, но он не спрашивал за результат с игроков. Нет результативных действий сразу на лавку
Энрике норм тренер, но он не спрашивал за результат с игроков. Нет результативных действий сразу на лавку