Главный тренер молодежной сборной Испании может сменить Луиса Энрике

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вчера, 19:03

Главный тренер молодежной сборной Испании может возглавить главную национальную команду.

Сообщается, что именно наставник молодежной команды является основным кандидатом на место .

Напомним, что накануне сборная Испании проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 — по пенальти).