Агент Барбоза: «После игры Рамуша Роналду не может что-то требовать»

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вчера, 17:30

Португальский агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о нападающем Португалии перед матчем команды против Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Похоже, что и правда был серьёзный разговор о том, что Роналду может покинуть сборную во время ЧМ -2022, если он не выйдет в стартовом составе. Не думаю, что после игры Рамуша, он может что-то требовать. Команда играет намного лучше с Гонсалу в составе, безусловно. С ним футбол команды более компактный, нет зависимости от одного игрока. Теперь Рамуш будет играть в сборной постоянно.

Матч Марокко — Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.