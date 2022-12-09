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Агент Барбоза: «После игры Рамуша Роналду не может что-то требовать»

вчера, 17:30
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия18:00 Не начался

Португальский агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о нападающем Португалии Криштиану Роналду перед матчем команды против Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Похоже, что и правда был серьёзный разговор о том, что Роналду может покинуть сборную во время ЧМ-2022, если он не выйдет в стартовом составе. Не думаю, что после игры Рамуша, он может что-то требовать. Команда играет намного лучше с Гонсалу в составе, безусловно. С ним футбол команды более компактный, нет зависимости от одного игрока. Теперь Рамуш будет играть в сборной постоянно.

Матч Марокко — Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.

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DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
вчера в 17:44
Пи... на пи..ре пиарится.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:38
Еще один п…ас треплется без умолку. Никогда не слышал о нем раньше,но засветился за счет имени Роналду. Я же говорю каждый пиарится на Роналду😂
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:37
Если честно, то такие новости про К.Р. уже утомили... в футбол уже не играет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
Он уже давно не должен ничего требовать. Но требует...
Гость
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