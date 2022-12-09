Агент Барбоза: «После игры Рамуша Роналду не может что-то требовать»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о нападающем Португалии Криштиану Роналду перед матчем команды против Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Похоже, что и правда был серьёзный разговор о том, что Роналду может покинуть сборную во время ЧМ-2022, если он не выйдет в стартовом составе. Не думаю, что после игры Рамуша, он может что-то требовать. Команда играет намного лучше с Гонсалу в составе, безусловно. С ним футбол команды более компактный, нет зависимости от одного игрока. Теперь Рамуш будет играть в сборной постоянно.
Матч Марокко — Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.