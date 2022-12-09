Тренер сборной Марокко: «Мы не просто команда, за нами целый континент»

Главный тренер национальной команды Марокко в преддверие 1/4 финала чемпионата мира против сборной Португалии заявил, что команда чувствует поддержку Африки и арабского мира:

В первую очередь мы представляем Марокко, но я знаю, что и в Азии, и в арабском мире у нас есть большая поддержка. Арабская команда впервые играет в четвертьфинале, но в то же время мы представляем и Африку.

Благодаря социальным сетям мы чувствуем положительную энергетику и ощущаем, что мы не просто команда, за нами целый континент и арабский мир. Думаю, что болельщики придут поддержать нас завтра, чтобы мы вместе сотворили историю, для нас это важно. Но при этом мы не забываем, что играем за Марокко.