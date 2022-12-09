Тренер сборной Марокко: «Мы не просто команда, за нами целый континент»

Главный тренер национальной команды Марокко Валид Реграги в преддверие 1/4 финала чемпионата мира против сборной Португалии заявил, что команда чувствует поддержку Африки и арабского мира:
В первую очередь мы представляем Марокко, но я знаю, что и в Азии, и в арабском мире у нас есть большая поддержка. Арабская команда впервые играет в четвертьфинале, но в то же время мы представляем и Африку.
Благодаря социальным сетям мы чувствуем положительную энергетику и ощущаем, что мы не просто команда, за нами целый континент и арабский мир. Думаю, что болельщики придут поддержать нас завтра, чтобы мы вместе сотворили историю, для нас это важно. Но при этом мы не забываем, что играем за Марокко.
Реграги, стал первым тренером из Африки, чья команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
За своих или за свою?
За своих или за свою?