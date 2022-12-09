Рио Фердинанд: «Это лучшая сборная Англии в моей жизни»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции:
Я смотрел на игру сборной Франции и подумал: «Меня беспокоит только Мбаппе». Не хочу проявлять неуважение к остальным их игрокам, но сборная Англии выстроена так, что она справится со всеми игроками сборной Франции, если сдержит Мбаппе.
А у нас? Если закроют Рэшфорда, есть Фоден. Если закроют Фодена, у нас есть Кейн. А еще Сака, Беллингем... Даже Хендерсон забивает.
Это лучшая сборная Англии в моей жизни. Воодушевление в таком случае – это нормально. Так и ведут себя болельщики. Не нужно обвинять меня в этом, потому что эти эмоции справедливы.
Rooney+Owen
Joe Cole Gerrard Lampard Beckham
Bridge Terry Ferdinand G.Neville
вратаря не помню с вратарями там были беды всегда
этот состав был слабее, чем тот, что сейчас, он шутит?
Rooney+Owen
Joe Cole Gerrard Lampard Beckham
Bridge Terry Ferdinand G.Neville
вратаря не помню с вратарями там были беды всегда
этот состав был слабее, чем тот, что сейчас, он шутит?
Так, сам Жиру сделал это в 36 лет - побил рекорд Анри. Защита сборной Англии хороша - я не против. Но в сборной Франции еще есть игрок с именем - Адриан Рабьо. Рабьо очень хорошо играет головой, забивает с дальней дистанции. Так что, в сборной Франции только Мбаппе играет? А Павар не забивает? Ах да, Дембеле медленно бегает, а Кейн пантера)).
Так, сам Жиру сделал это в 36 лет - побил рекорд Анри. Защита сборной Англии хороша - я не против. Но в сборной Франции еще есть игрок с именем - Адриан Рабьо. Рабьо очень хорошо играет головой, забивает с дальней дистанции. Так что, в сборной Франции только Мбаппе играет? А Павар не забивает? Ах да, Дембеле медленно бегает, а Кейн пантера)).
Результаты неплохие у этого состава.
С французами посмотрим на них, если их пройдут, то есть все шансы попасть в финал. Хотя с португалами придётся считаться
Результаты неплохие у этого состава.
С французами посмотрим на них, если их пройдут, то есть все шансы попасть в финал. Хотя с португалами придётся считаться