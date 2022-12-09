Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЧемпионат мира 2022

Рио Фердинанд: «Это лучшая сборная Англии в моей жизни»

вчера, 15:26
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции:

Я смотрел на игру сборной Франции и подумал: «Меня беспокоит только Мбаппе». Не хочу проявлять неуважение к остальным их игрокам, но сборная Англии выстроена так, что она справится со всеми игроками сборной Франции, если сдержит Мбаппе.

А у нас? Если закроют Рэшфорда, есть Фоден. Если закроют Фодена, у нас есть Кейн. А еще Сака, Беллингем... Даже Хендерсон забивает.

Это лучшая сборная Англии в моей жизни. Воодушевление в таком случае – это нормально. Так и ведут себя болельщики. Не нужно обвинять меня в этом, потому что эти эмоции справедливы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:25
Франция вообще-то играет в командный футбол, там все топ-футболисты на каждой позиции. Они по понятиям Фердинанда будут держать Мбаппе, а в это время другие французы будут спокойно отгружать им голы, на любой вкус.
протон
протон
вчера в 17:24
Дембеле несмотря на все свои минусы один из лучших дриблеров мира и обладает скоростью не хуже Мбаппе, Гризманн во всех матчах идеально склеивал команду создавая угрозы на любом участке поля и в центре нападения у них альтруистичный Жиру переживающий 3 или 4 молодость за свою карьеру. В Англии же стабильно несёт угрозу только Фоден с Беллингемом, Кейн же никак не может найти себя в команде Саутгейта
725pbyezuu8m
725pbyezuu8m
вчера в 17:20
А я напомню состав Англии в 2006 году

Rooney+Owen

Joe Cole Gerrard Lampard Beckham

Bridge Terry Ferdinand G.Neville

вратаря не помню с вратарями там были беды всегда

этот состав был слабее, чем тот, что сейчас, он шутит?
matrix333
matrix333
вчера в 16:13
Плохая попытка Фердинанда... Во-первых в сборной Франции еще есть Жиру, который в последней игре побил рекорд самого Анри, которого сам Фердинанд не мог остановить - не во время его пребывания в МЮ, не в сборной Англии.

Так, сам Жиру сделал это в 36 лет - побил рекорд Анри. Защита сборной Англии хороша - я не против. Но в сборной Франции еще есть игрок с именем - Адриан Рабьо. Рабьо очень хорошо играет головой, забивает с дальней дистанции. Так что, в сборной Франции только Мбаппе играет? А Павар не забивает? Ах да, Дембеле медленно бегает, а Кейн пантера)).
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:54
Франция говорит Англии после матча: - дорогая, ты была у меня самой лучшей :)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 15:38
Ну в целом, Рио прав.
Результаты неплохие у этого состава.
С французами посмотрим на них, если их пройдут, то есть все шансы попасть в финал. Хотя с португалами придётся считаться
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:30
На мой взгляд, лучшая сборная Англии была в 2002г!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:30
Англии с такой игрой будет тяжеловато.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 