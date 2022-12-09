Озил возмущён тем, что Роналду сильно критикуют

Немецкий полузащитник Месут Озил, ранее выступавший вместе с Криштиану Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год, выразил свою поддержку португальскому форварду:
Я действительно не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив про Криштиану в прессе... Медиа просто пытаются получить клики, а эксперты, карьеры которых в прошлом, просто хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете.
Ему скоро 38 лет. Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон? Любой футбольный болельщик должен быть счастлив, что видел, как Роналду показывал футбол мирового уровня на протяжении 20 лет.
Я не думаю, что кто-то из игроков нового поколения повторит его статистику. Все должны проявить больше уважения к одному из величайших атлетов в истории спорта.
Ну конечно нужен пример для сравнения и многие начинают сравнивать его с Месси... но я хочу пойти по другому пути.
В 21 веке в футболе есть два явных нарцисса с огромной манией величия. Это естественно Роналду и Ибрагимович.
В диагнозе они одинаковы, но вот в поведении они разные.
Если Ибрагимович представляет из себя явного самца, который доминирует и порой манию величия маскирует под юмор, то Роналду это скорее противоположность мужскому эго. Он при каждом случае обижается, устраивает истерики с подключением сестёр и преданных фанатов.
Ибра нарцисс ещё тот, но его с радостью зовут в большие клубы и если он дал слово, то держит его как нестоящий мужик, порой даже в убыток себе.
Роналду же впадает в истерику и задушиться за каждую копейку или что там у них.
И по поводу уважения.
Если Роналду пренебрежительно относиться к новому поколению, а если честно то ко всем не важно какого он возраста и чего добился ибо считает себя избранным и ещё много кем, то почему к нему должны относиться с уважением?
Вот тут Озил показал, что он очень глупый человек и не знает о простой истины.
Уважение зарабатываешь долгие годы, проливая кровь и пот, а можешь про94 за одну минуту.
Посмотри как себя ведёт Роналду если от него даже собственные партнёры по клубам, по сборной и апогей всему болельщики его страны отворачиваются и не хотят его видеть в сборной.
Озил и думать не твоя стихия. Есть уже на примете несколько игроков, которые превосходят его результаты.
Ну конечно нужен пример для сравнения и многие начинают сравнивать его с Месси... но я хочу пойти по другому пути.
В 21 веке в футболе есть два явных нарцисса с огромной манией величия. Это естественно Роналду и Ибрагимович.
В диагнозе они одинаковы, но вот в поведении они разные.
Если Ибрагимович представляет из себя явного самца, который доминирует и порой манию величия маскирует под юмор, то Роналду это скорее противоположность мужскому эго. Он при каждом случае обижается, устраивает истерики с подключением сестёр и преданных фанатов.
Ибра нарцисс ещё тот, но его с радостью зовут в большие клубы и если он дал слово, то держит его как нестоящий мужик, порой даже в убыток себе.
Роналду же впадает в истерику и задушиться за каждую копейку или что там у них.
И по поводу уважения.
Если Роналду пренебрежительно относиться к новому поколению, а если честно то ко всем не важно какого он возраста и чего добился ибо считает себя избранным и ещё много кем, то почему к нему должны относиться с уважением?
Вот тут Озил показал, что он очень глупый человек и не знает о простой истины.
Уважение зарабатываешь долгие годы, проливая кровь и пот, а можешь про94 за одну минуту.
Посмотри как себя ведёт Роналду если от него даже собственные партнёры по клубам, по сборной и апогей всему болельщики его страны отворачиваются и не хотят его видеть в сборной.
Озил и думать не твоя стихия. Есть уже на примете несколько игроков, которые превосходят его результаты.
Диего несмотря на все его пагубные увлечения был величиной как футболист и человек.
Зидан если честно мне не очень нравился, но как личность он намного сильнее Роналду.
За не любовь к Роналду мне постоянно приписывают, что я фанат Месси, но я таким не являюсь. То, что Месси лучше Роналду это и ежу понятно, но я не его фанат.
Я вообще не чей фанат болею за один клуб (Локо), а другим симпатизирую и со временем мои симпатии могут меняться, всё зависит какой футбол показывает команда.
А вот от кого я всегда балдел и считаю, что после лучших футболистов прошлого века Яшина, Пеле и Марадоны по таланту был Роналдиньо.
По моему мнению он круче чем Месси и Роналду вместе взятые, но свой талант он в отличии от них не развил, уж слишком любил жизнь вне поля.
Диего несмотря на все его пагубные увлечения был величиной как футболист и человек.
Зидан если честно мне не очень нравился, но как личность он намного сильнее Роналду.
За не любовь к Роналду мне постоянно приписывают, что я фанат Месси, но я таким не являюсь. То, что Месси лучше Роналду это и ежу понятно, но я не его фанат.
Я вообще не чей фанат болею за один клуб (Локо), а другим симпатизирую и со временем мои симпатии могут меняться, всё зависит какой футбол показывает команда.
А вот от кого я всегда балдел и считаю, что после лучших футболистов прошлого века Яшина, Пеле и Марадоны по таланту был Роналдиньо.
По моему мнению он круче чем Месси и Роналду вместе взятые, но свой талант он в отличии от них не развил, уж слишком любил жизнь вне поля.