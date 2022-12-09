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Озил возмущён тем, что Роналду сильно критикуют

вчера, 16:14

Немецкий полузащитник Месут Озил, ранее выступавший вместе с Криштиану Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год, выразил свою поддержку португальскому форварду:

Я действительно не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив про Криштиану в прессе... Медиа просто пытаются получить клики, а эксперты, карьеры которых в прошлом, просто хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете.

Ему скоро 38 лет. Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон? Любой футбольный болельщик должен быть счастлив, что видел, как Роналду показывал футбол мирового уровня на протяжении 20 лет.

Я не думаю, что кто-то из игроков нового поколения повторит его статистику. Все должны проявить больше уважения к одному из величайших атлетов в истории спорта.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ memphis (раскрыть)
вчера в 17:50
Вот настоящий волшебник футбола!!!
Роналдиньо!!!

Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:42
Про балласта давно никто не говорит, как о футболисте. Сейчас он медийная личность и интерес у людей вызывает только скандалами.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:29
Завтра будет завтра, и завтра мы будем говорить только об одном игроке, и далее до 18 декабря и после, останется лишь один игрок. Вечно второй сегодня отбывает
протон
протон
вчера в 17:28
Раньше Роналду тащил на себе мертвую Португалию, теперь пусть игроки тащат его к кубку ЧМ и сделают его величайшим футболистом в истории футбола..
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:25
МASTER CHIEF вот теперь я понял почему ты фанат Роналду.

"Роналду красивее месси,Роналду выше,Роналду атлетичнее,выглядит так,что может закончить с футболом и стать моделью,атлетом,баскетболистом с его прыжком.
Месси-это Квазимода, Роналду-Аполлон".

Тут как говориться без комментариев... но футболом здесь не пахнет.
memphis
memphis ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:16
Апплодирую за комментарий про Роналдиньо!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:14
Сегодня,заднеприводное проклятие аргентины отправят домой(кстати,у обузы и цвет майки под его ориентацию).
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:06, ред.
Ну до Марадоны нарциссу Роналду недорасти никогда.
Диего несмотря на все его пагубные увлечения был величиной как футболист и человек.
Зидан если честно мне не очень нравился, но как личность он намного сильнее Роналду.
За не любовь к Роналду мне постоянно приписывают, что я фанат Месси, но я таким не являюсь. То, что Месси лучше Роналду это и ежу понятно, но я не его фанат.
Я вообще не чей фанат болею за один клуб (Локо), а другим симпатизирую и со временем мои симпатии могут меняться, всё зависит какой футбол показывает команда.
А вот от кого я всегда балдел и считаю, что после лучших футболистов прошлого века Яшина, Пеле и Марадоны по таланту был Роналдиньо.
По моему мнению он круче чем Месси и Роналду вместе взятые, но свой талант он в отличии от них не развил, уж слишком любил жизнь вне поля.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:04
Балласт играет завтра. Хотя нет, не играет, просто охраняет лавку
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 16:58
Его критикуют потому,что он лучший! Полурослика никто давно не воспринимает за игрока, потому и не обращают внимание,что этот бездарь похоронил аргентину на 4 финалах.

Роналду красивее месси,Роналду выше,Роналду атлетичнее,выглядит так,что может закончить с футболом и стать моделью,атлетом,баскетболистом с его прыжком.

Месси-это Квазимода, Роналду-Аполлон. А как мы знаем лучшим всегда завидуют. А самому Роналду начхать на этот хейт, хейтеры идут в ванную с правой рукой,Роналду идет к миллиардам и Джорджине…
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:56
А давайте задумаемся над словами Озила, почему же так нападают на Роналду.
Ну конечно нужен пример для сравнения и многие начинают сравнивать его с Месси... но я хочу пойти по другому пути.
В 21 веке в футболе есть два явных нарцисса с огромной манией величия. Это естественно Роналду и Ибрагимович.
В диагнозе они одинаковы, но вот в поведении они разные.
Если Ибрагимович представляет из себя явного самца, который доминирует и порой манию величия маскирует под юмор, то Роналду это скорее противоположность мужскому эго. Он при каждом случае обижается, устраивает истерики с подключением сестёр и преданных фанатов.
Ибра нарцисс ещё тот, но его с радостью зовут в большие клубы и если он дал слово, то держит его как нестоящий мужик, порой даже в убыток себе.
Роналду же впадает в истерику и задушиться за каждую копейку или что там у них.

И по поводу уважения.
Если Роналду пренебрежительно относиться к новому поколению, а если честно то ко всем не важно какого он возраста и чего добился ибо считает себя избранным и ещё много кем, то почему к нему должны относиться с уважением?

Вот тут Озил показал, что он очень глупый человек и не знает о простой истины.
Уважение зарабатываешь долгие годы, проливая кровь и пот, а можешь про94 за одну минуту.
Посмотри как себя ведёт Роналду если от него даже собственные партнёры по клубам, по сборной и апогей всему болельщики его страны отворачиваются и не хотят его видеть в сборной.

Озил и думать не твоя стихия. Есть уже на примете несколько игроков, которые превосходят его результаты.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:33
Сегодня неуважатели будут смыты вместе со своим переоцененным кумиром
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:27
Во многом это от перенасыщения новостями о Роланду в информационном поле. Попросту говоря Роланду стало очень "много" от сюда и негатив. А Озил поддержал коллегу по "цеху" выразив своё мнение.
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 16:23
Тут и добавить нечего. Подпишусь под каждым словом Озила.
Elliada
Elliada
вчера в 16:22
Сразу видно, что Озил давно с футболом попрощался. Дело не в том сколько он забивает или не забивает, дело в его поведении, влиянии на команду и ее результаты. Больше уважения? Уважение должно быть заслуженным и обоюдным. Как уважать того, кто не уважает других? Балласт забил больше Зидана, Роналдиньо, Марадоны вместе взятых, но вряд ли его будут уважать, как уважают их.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 16:20
Тебе какое дело что его критикуют лупоклазый? Значит есть за что критиковать.
3eb53gnfx3bt
3eb53gnfx3bt
вчера в 16:18
А тебе-то что до его проблем?
Он совсем перестал играть на команду.
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