Озил возмущён тем, что Роналду сильно критикуют

Немецкий полузащитник , ранее выступавший вместе с в «Реале» с 2010 по 2013 год, выразил свою поддержку португальскому форварду:

Я действительно не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив про Криштиану в прессе... Медиа просто пытаются получить клики, а эксперты, карьеры которых в прошлом, просто хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете.

Ему скоро 38 лет. Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон? Любой футбольный болельщик должен быть счастлив, что видел, как Роналду показывал футбол мирового уровня на протяжении 20 лет.

Я не думаю, что кто-то из игроков нового поколения повторит его статистику. Все должны проявить больше уважения к одному из величайших атлетов в истории спорта.