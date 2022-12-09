Главный тренер Марокко Реграги: «Надеюсь, что Роналду не сыграет»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги надеется, что Криштиану Роналду не сыграет против его команды в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Мы сыграем против одной из лучших команд мира, в которой выступают очень техничные футболисты. Я не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он является одним из лучших исполнителей в истории, так что буду доволен, если он не сыграет.
Поединок Марокко — Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.
У португальцев класс игроков таки повыше будет, чем у Испании (историческое событие на самом деле, в 21-ом веке такого точно не было), поэтому сдержать их будет посложнее, такие игроки как Бруну, Бернарду, Феликс способны играть нестандартно.
У португальцев класс игроков таки повыше будет, чем у Испании (историческое событие на самом деле, в 21-ом веке такого точно не было), поэтому сдержать их будет посложнее, такие игроки как Бруну, Бернарду, Феликс способны играть нестандартно.