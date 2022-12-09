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Главный тренер Марокко Реграги: «Надеюсь, что Роналду не сыграет»

вчера, 17:19
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия18:00 Не начался

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги надеется, что Криштиану Роналду не сыграет против его команды в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Мы сыграем против одной из лучших команд мира, в которой выступают очень техничные футболисты. Я не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он является одним из лучших исполнителей в истории, так что буду доволен, если он не сыграет.

Поединок Марокко — Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:36
В таком случае Рамуш ещё один хет-трик положит.
У португальцев класс игроков таки повыше будет, чем у Испании (историческое событие на самом деле, в 21-ом веке такого точно не было), поэтому сдержать их будет посложнее, такие игроки как Бруну, Бернарду, Феликс способны играть нестандартно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:24, ред.
Тренер Марокко понимает больше школоты, но ему это не поможет, Рон сыграет
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:22
С Марокко никому легко не будет.
Гость
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