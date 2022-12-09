Главный тренер Марокко Реграги: «Надеюсь, что Роналду не сыграет»

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вчера, 17:19

Главный тренер сборной Марокко надеется, что не сыграет против его команды в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Мы сыграем против одной из лучших команд мира, в которой выступают очень техничные футболисты. Я не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он является одним из лучших исполнителей в истории, так что буду доволен, если он не сыграет.

Поединок Марокко — Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.