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Таарабт: «Португальцы и медиа должны проявлять больше уважения к Роналду»

вчера, 15:04
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия18:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной Марокко Адель Таарабт считает, что Криштиану Роналду должны больше уважать в Португалии:

Мы с Криштиану жили в соседних апартаментах и много раз общались. Очень сложно говорить на эту тему, но я считаю, что португальцы и их медиа должны проявлять больше уважения к нему.

Он не должен был так себя вести, но нельзя забывать, что он 20 лет был звездой мирового футбола. Он поднял имена «Реала» и «Манчестер Юнайтед» на вершину. Это отличный человек. Не хочу, чтобы его называли эгоистом, потому что это неправда.

Люди не имеют права забывать, что он дал футболу.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:39
Уважение?... Только после вас, господин Геша... По-другому - никак... Иначе - ты на шею сядешь всем вместе со своим эгоизмом...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:51
Уважение должно быть взаимное, а не одностороннее.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:41
Куда уж больше?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Ну да, без дайвера Реал с МЮ были середняками. Рону надо самому уважать сборную и игроков, а не требовать уважения к былому величию...
Namuri
Namuri
вчера в 15:23
Адель Таарабт хочет сказать: "Дайте же ему играть, только так мы можем победить сборную Португалии".
minamata
minamata
вчера в 15:05
Роналду дал много футболу, да.
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