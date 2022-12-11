Три клуба АПЛ сделали предложения свыше 90 млн евро за Гвардиола

Английские топ-клубы продолжают активную борьбу и сделали крупные предложения за подписание 20-летнего защитника «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.
«Манчестер Сити» предлагает более € 100 млн с учётом бонусов и процент от перепродажи, «Челси» предложил около € 95 млн, «Манчестер Юнайтед» – порядка € 90 млн.
Сообщается, что «Бавария» тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии. «Реал» и «Барселона» проявляют интерес, но сомневаются из-за цены.
«РБ Лейпциг» полтора года назад купил хорвата у загребского «Динамо» за 19 млн евро.
Каждый игрок из мс на этом ЧМ показал что они ужасны индивидуально, посредственные игроки.
Грилиш за которого 100 лямов отдали вообще только в запасе просидел.
Фоден полностью провалился. Стоунс только что и делал что привозил.
Де брейне играл ужасно в Бельгии так ещё и слезы лил, вот у нас все старички.
И Гвардиола со всеми этими посредственностями ставит лучшую игру. Удивительно просто!
Каждый игрок из мс на этом ЧМ показал что они ужасны индивидуально, посредственные игроки.
Грилиш за которого 100 лямов отдали вообще только в запасе просидел.
Фоден полностью провалился. Стоунс только что и делал что привозил.
Де брейне играл ужасно в Бельгии так ещё и слезы лил, вот у нас все старички.
И Гвардиола со всеми этими посредственностями ставит лучшую игру. Удивительно просто!