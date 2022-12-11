Три клуба АПЛ сделали предложения свыше 90 млн евро за Гвардиола

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сегодня, 15:53

Английские топ-клубы продолжают активную борьбу и сделали крупные предложения за подписание 20-летнего защитника «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии .

«Манчестер Сити» предлагает более € 100 млн с учётом бонусов и процент от перепродажи, «Челси» предложил около € 95 млн, «Манчестер Юнайтед» – порядка € 90 млн.

Сообщается, что «Бавария» тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии. «Реал» и «Барселона» проявляют интерес, но сомневаются из-за цены.

«РБ Лейпциг» полтора года назад купил хорвата у загребского «Динамо» за 19 млн евро.