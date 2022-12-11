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Три клуба АПЛ сделали предложения свыше 90 млн евро за Гвардиола

сегодня, 15:53

Английские топ-клубы продолжают активную борьбу и сделали крупные предложения за подписание 20-летнего защитника «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

«Манчестер Сити» предлагает более € 100 млн с учётом бонусов и процент от перепродажи, «Челси» предложил около € 95 млн, «Манчестер Юнайтед» – порядка € 90 млн.

Сообщается, что «Бавария» тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии. «Реал» и «Барселона» проявляют интерес, но сомневаются из-за цены.

«РБ Лейпциг» полтора года назад купил хорвата у загребского «Динамо» за 19 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:28
Сити скупает каких то посредственностей, и за них очень много платит, похоже у Гвардиолы цель не звезд брать, а средних игроков и делать из них команду у себя в клубе, которая будет побеждать грандов.
Каждый игрок из мс на этом ЧМ показал что они ужасны индивидуально, посредственные игроки.
Грилиш за которого 100 лямов отдали вообще только в запасе просидел.
Фоден полностью провалился. Стоунс только что и делал что привозил.
Де брейне играл ужасно в Бельгии так ещё и слезы лил, вот у нас все старички.
И Гвардиола со всеми этими посредственностями ставит лучшую игру. Удивительно просто!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:44
Челси нужно было еще в январе 2022г добивать этот трансфер, пока многие ТОП клубы не обращали на него внимания.
А теперь, конкуренция.
monah-10
monah-10 ответ Q-J-G-911 (раскрыть)
сегодня в 17:20
Ну да, чтобы выиграть ЛЧ, нужен как минимум один хорват в составе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:02
90 лямов... Йошкин кот.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 16:44
У Хорватов не бывает избалованый и высокомерные игроки они трудо любимые. Так что тот кто приобретает не пожалеет.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:28
)
Futurista
Futurista
сегодня в 16:25
Йошкина мать будет очень рада...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:10, ред.
Виллаш & Боаш
Дольче & Габбана
Проктер & Гэмбл
Гвардиол & Гвардиола
shlomo
shlomo
сегодня в 16:04
Выбор хороший у парня.... главное угадать свой клуб
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 15:56
Пусть в Ман Сити играет.
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