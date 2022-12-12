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Сборную Англии может возглавить бывший тренер клуба Премьер-Лиги

сегодня, 15:58

Стало известно, кто может возглавить сборную Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост.

Среди кандидатов обозначены: экс-наставник «Челси» Томас Тухель, бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер».

На чемпионате мира 2022 Англия уступила Франции в матче 1/4 финала и покинула турнир. Ранее Саутгейт высказался о своем будущем.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:13
Дайте Гарету поработать!
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 17:01
Дайте Гарету поработать!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:55
Не дали Саутгейту поработать, неплохо он начал
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:29
Леонид Слуцкий: "А как же я?".
shlomo
shlomo
сегодня в 16:27
Ну явно не для Тухеля и Почеттино работа со сборными. Им есть еще, что доказывать в клубах. Хотя, если Тухель хочет дискредитировать свой тренерский статус за счет английских поленьев, то это хорошая возможность... да и Англия, думаю, никогда не согласится на гл.теренера немца...

Хм, Роджерс - неплохой вариант, думаю это было бы интересно. Он в целом склонен к более атакующему футболу, это может полноценно раскрыть как игроков центра поля в сборной (Беллингем, Маунт, Мэддисон), так и крайних защитников вроде Трента. Правда, далеко не факт, что ему самому хочется работать в сборной.... И еще, как мне кажется, тренер то он очень даже хороший, вот только духа победителя, думаю у него нет, опять англичане где-то рядом с трофеем будут
adekvat
adekvat
сегодня в 16:19
При чем здесь тренер, пенальтиста надо менять.
Namuri
Namuri
сегодня в 16:07
И первый, и второой не подходят.
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