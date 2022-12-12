Сборную Англии может возглавить бывший тренер клуба Премьер-Лиги

Стало известно, кто может возглавить сборную Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост.
Среди кандидатов обозначены: экс-наставник «Челси» Томас Тухель, бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер».
На чемпионате мира 2022 Англия уступила Франции в матче 1/4 финала и покинула турнир. Ранее Саутгейт высказался о своем будущем.
Хм, Роджерс - неплохой вариант, думаю это было бы интересно. Он в целом склонен к более атакующему футболу, это может полноценно раскрыть как игроков центра поля в сборной (Беллингем, Маунт, Мэддисон), так и крайних защитников вроде Трента. Правда, далеко не факт, что ему самому хочется работать в сборной.... И еще, как мне кажется, тренер то он очень даже хороший, вот только духа победителя, думаю у него нет, опять англичане где-то рядом с трофеем будут
Хм, Роджерс - неплохой вариант, думаю это было бы интересно. Он в целом склонен к более атакующему футболу, это может полноценно раскрыть как игроков центра поля в сборной (Беллингем, Маунт, Мэддисон), так и крайних защитников вроде Трента. Правда, далеко не факт, что ему самому хочется работать в сборной.... И еще, как мне кажется, тренер то он очень даже хороший, вот только духа победителя, думаю у него нет, опять англичане где-то рядом с трофеем будут