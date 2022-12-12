Сборную Англии может возглавить бывший тренер клуба Премьер-Лиги

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сегодня, 15:58

Стало известно, кто может возглавить сборную Англии, если покинет свой пост.

Среди кандидатов обозначены: экс-наставник «Челси» , бывший тренер «Тоттенхэма» и , возглавляющий «Лестер».

На чемпионате мира 2022 Англия уступила Франции в матче 1/4 финала и покинула турнир. Ранее Саутгейт высказался о своем будущем.